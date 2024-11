Een nieuw Formule 1-team betekent ook nieuwe kansen voor coureurs die een plek in de koningsklasse willen bemachtigen. General Motors debuteert in 2026 op de grid en biedt twee rijders de mogelijkheid om zich met de top van de autosport te meten. Naar verwachting wil de Amerikaanse renstal in de eerste plaats Amerikaanse coureurs contracteren. Ralf Schumacher betwijfelt echter of dat een verstandige keuze is.

“Ik ben er vrij zeker van dat ze (General Motors, red.) zullen vertrouwen op Amerikaans talent,” vertelde voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher aan de Duitse tak van Sky Sports. “Maar om heel eerlijk te zijn, is het IndyCar-niveau niet vergelijkbaar met dat van de Formule 1. Dat hebben talloze testritten al aangetoond. Dat betekent natuurlijk niet dat er daar geen supertalenten sluimeren die nog niemand heeft ontdekt.”

De kans is groot dat, als General Motors daadwerkelijk voor een Amerikaan kiest, deze wel zal overkomen vanuit de IndyCar-klasse. Zo heeft adviseur en bestuurslid Mario Andretti zijn oog al laten vallen op de 24-jarige Colton Herta. De Amerikaan rijdt momenteel voor Andretti Global, maar werd eerder al gelinkt aan een Formule 1-stoeltje bij AlphaTauri. “Vorig jaar reed hij nog een zeer succesvolle test namens McLaren,” aldus Andretti senior. “Het is heel interessant om te zien waartoe hij in staat is in een Formule 1-wagen.”

Mick Schumacher

Nadat bekend werd dat General Motors de stap naar de Formule 1 zou maken, wezen veel experts ook direct naar Mick Schumacher, het neefje van Ralf. De jonge Duitser werkt sinds zijn vertrek bij Haas hard aan een rentree, maar is er nog niet in geslaagd om terug te keren op de grid. “Ik ga ervan uit dat ze iemand kiezen die bekend is met de sport,” benadrukte Schumacher. “Ze zullen tenslotte alles voor het eerst moeten doen, dus ze krijgen het nog verdomd moeilijk. Daarom moet je iemand hebben van wie je zeker weet dat hij het kan en op wie je kunt vertrouwen.”

Of Mick nu wordt gecontracteerd of niet, Ralf Schumacher is in ieder geval enthousiast over het idee van een elfde team. “Natuurlijk zal het even duren voordat ze competitief zijn, maar General Motors is een gigantisch bedrijf, dus dat zal heus wel goedkomen,” vervolgde hij. “Het is bovendien een belangrijke ontwikkeling voor de Formule 1 – de sport groeit nog steeds. Ik kijk er echt naar uit, want het biedt uiteindelijk alleen maar meer kansen voor jonge coureurs.”

Een elfde team op de Formule 1-grid biedt uitkomst voor het neefje van Ralf Schumacher, Mick Schumacher, die nog altijd hoopt op een rentree

