Het is een van de opvallendste discussies van 2025 – wie is de eerste coureur bij McLaren? Zowel Lando Norris als Oscar Piastri beschikt over een uiterst competitieve MCL39, maar slechts één van hen kan dit jaar de titel veroveren. Terwijl McLaren zelf benadrukt zich te focussen op het constructeurskampioenschap, vermoedt voormalig F1-coureur Ralf Schumacher dat Piastri intern al de voorkeur krijgt. Volgens hem maakt Norris simpelweg te veel fouten.

Ook tijdens de afgelopen Grand Prix van Canada ging het opnieuw mis voor Lando Norris. Na een tamelijk saaie race raakten de twee McLaren-coureurs in de slotfase alsnog slaags. In een fel gevecht om een podiumplek raakte Norris met zijn voorvleugel de achterband van Piastri. Het betekende het einde van de race voor de 25-jarige Brit, die daardoor waardevolle punten verloor ten opzichte van zijn teamgenoot. Norris nam de verantwoordelijkheid en bood zijn excuses aan aan zowel Piastri als McLaren, maar volgens Schumacher heeft hij zijn kansen binnen het team al verprutst.

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports liet de oud-coureur weten dat Norris te veel zwakke punten vertoont en bovendien nog altijd te veel fouten maakt. “Ik geloof dat McLaren inmiddels intern heeft besloten dat Piastri de man is waarop het team zich richt met het oog op de titel”, aldus Schumacher. “Lando laat te veel zwakheden zien en maakt te veel fouten, waaronder die zinloze botsing achterop Oscar in Canada. Natuurlijk heeft hij zijn excuses aangeboden – dat toont aan dat hij een geweldig persoon is. Maar het helpt hem niet, want geweldige mensen winnen zelden titels.”

‘Norris is nog steeds sneller’

Ondanks zijn achterstand in het kampioenschap staat de snelheid van Norris niet ter discussie. Tot aan de kwalificatie in Montréal leek hij zelfs de grote favoriet voor poleposition. Toch ging het mis; in zijn eerste snelle ronde in Q3 ging hij bij de chicane te wijd, en in zijn tweede poging raakte hij de muur. Het gevolg? Slechts de zevende startplek. In de race wist hij zich alsnog naar voren te knokken, tot de botsing met Piastri roet in het eten gooide en hij puntloos huiswaarts keerde.

“Dit is nu echt een dieptepunt – hij is zijn zelfvertrouwen volledig kwijt”, verklaarde Schumacher. “Je moet hem wel nageven; hij was opnieuw sneller dan Piastri. Hij slaagde er niet in het in de kwalificatie te laten zien, maar in de race verkleinde hij het gat en was hij gewoon beter. Hij beschikt nog steeds over de snelheid, zeker in de race. Norris heeft bovendien dat fijne gevoel voor bandendruk – in de tijd van Alain Prost zou hij ook de bijnaam ‘Professor’ hebben gekregen. Het enige probleem zit tussen zijn oren.”

