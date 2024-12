Het Formule 1-seizoen zit erop. In z’n jaarlijkse eindrapport legt coureur en F1-analist Tom Coronel op geheel eigen wijze alle rijders langs de meetlat. Na de top-3 is het nu tijd voor de flop-3 van het afgelopen seizoen. Vandaag: Logan Sargeant, de gewezen crashkoning van Williams met een zeer zware onvoldoende.

Logan Sargeant: 2,5

Tom Coronel: “Het vertrek van Logan Sargeant zagen we al mijlenver aankomen natuurlijk. Williams is een team dat wil groeien. Nou, dan heb je dus coureurs nodig die je team omhoog liften. Want de ketting breekt altijd bij de zwakste schakel. En bij Williams was dat Logan Sargeant, dat was zonneklaar. En als je ambities hebt als team, moet je dus gewoon afscheid nemen.”

“Sargeants opvolger, Franco Colapinto, heeft het beter gedaan, absoluut. Meer schade gereden, maar ook meer punten gescoord. Colapinto heeft veel fout gedaan, maar dat is een jongen met groeipotentie. Dat gold niet voor Sargeant. Hij miste zelfvertrouwen en kon niet omgaan met de kritiek op zijn prestaties. Hij was gewoon niet sterk genoeg en maakte fouten die je niet mag maken. Ik denk wel dat hij een jongen is die in andere raceseries nog wel van waarde kan zijn, bijvoorbeeld in het WEC. Want hij is niet super langzaam, maar gewoon niet snel genoeg voor de Formule 1. Bij lange na niet zelfs. Formule 1 is het hoogste van het hoogste, laten we dat niet vergeten. Op zich is het geen schande als je daarvoor tekort komt.”

