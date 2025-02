De nieuwe technisch geavanceerde shirts voor het afkoelen van coureurs, de zogenoemde koelvesten, zijn in 2025 nog optioneel, zo melden verschillende bronnen. De shirts werden door de FIA geïntroduceerd als reactie op de oververhitting van de coureurs tijdens de Grand Prix van Qatar 2023 én de te complexe taak om airco’s te introduceren.

Tijdens de 2023-race op het Lusail International Circuit kregen meerdere coureurs te maken met oververhitting. Zo moest Logan Sargeant zijn race voor Williams vroegtijdig afbreken en loosde Esteban Ocon zijn maaginhoud in zijn helm. De FIA kondigde hierop aan om een soort airco te introduceren in de cockpits van de F1-auto’s. Dit bleek echter te complex om toe te passen op elke bolide. De FIA ging daarom over op een draagbare oplossing.

Shirts

De zogenoemde koelvesten die nog door de FIA worden doorontwikkeld, combineren een shirt met bijna vijftig meter aan buizen die koude vloeistoffen rondpompen over het bovenlichaam van de coureur. De F1-commissie besloot eerder deze week dat de shirts worden gebruikt wanneer de buitentemperatuur boven de 31 graden Celsius komt.

In de 2026-bolides komt het cooling-systeem ten alle tijden vast in de cockpit te zitten. In het 2025-seizoen heeft de coureur nog de keuze om het systeem wel of niet te gebruiken. Mocht een coureur daar niet voor kiezen, dan komt er wel 500 gram aan extra ballast in de auto.

