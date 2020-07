Nyck de Vries test- en reserverijder bij Le Mans-kampioen Toyota Gazoo

Vorig week schreven we nog hoe druk Nyck de Vries het krijgt de komende tijd krijgt met al zijn klussen maar daar is nog meer bijgekomen. De Formule 2-kampioen gaat test- en reservecoureur aan de slag bij Toyota GAZOO, hét topteam van de World Endurance Championship (WEC).

De 25-jarige Nederlander heeft het er maar druk mee. Formule E met Mercedes, simulatorwerk voor het Formule 1-team van Mercedes, de Europese Le Mans Series en de LMP2 in het WEC met Racing Team Nederland. De Vries reed vorig jaar december een test in Bahrein waar hij 43 rondjes reed met de TS050 Hybrid.

En hij maakte indruk: “Nyck viel op door zijn volwassenheid, intelligentie en teamspirit”, zegt Hisatake Murata, de teampresident. “Het is duidelijk dat hij heel veel potentieel heeft. Samen met Kenta Yamasita hebben we nu twee veelbelovende coureurs die zich bij ons verder zullen ontwikkelen. Ik kijk uit naar hun progressie.”

De geboren Fries is zelf uiteraard ook opgetogen op zijn plekje bij tweevoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans. “Het is een eer en ik wil het team bedanken voor deze kans. De test in Bahrein was een fantastische ervaring. Ik dacht destijds dat het maar voor één keer zou zijn, het is geweldig dat ik nu weet dat ik weer in die auto mag rijden.”

