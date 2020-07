Nyck de Vries stapt in bij G-Drive voor European Le Mans Series

Met zijn fabriekszitje bij Mercedes in de Formule E, simulatorwerk voor Mercedes’ Formule 1-team én het World Endurance Championship met Racing Team Nederland heeft Nyck de Vries al genoeg op zijn bordje liggen, maar de Nederlandse coureur stapt nu toch ook nog in de European Le Mans Series in.

De Vries doet dat met topteam G-Drive, in 2016, 2017 én 2018 kampioen in de LMP2-klasse in de ELMS, en in 2019 runner-up. De Vries wordt bij G-Drive teamgenoot van Roman Rusinov en Mikkel Jensen.

Het door de corona-uitbraak uitgestelde ELMS-seizoen begint 19 juli op Paul Ricard en telt daarna nog vier races: op Spa-Francorchamps, Circuit de Barcelona-Catalunya, Monza en Portimão.

Het ELMS-seizoen loopt zo door tot en met 1 november, met G-Drive dat tussendoor ook nog meedoet aan de 24 Uur van Le Mans. Deze (eveneens uitgestelde) endurance-klassieker staat voor 19 september op de agenda, maar De Vries zal daarin niet voor G-Drive uitkomen, aangezien hij al voor Racing Team Nederland meedoet aan de befaamde 24-uursrace die bij het World Endurance Championship hoort.

De Vries rijdt in het WEC met Racing Team Nederland ook in de LMP2 en heeft dit ‘super season’, dat zowel 2019 als 2020 beslaat, één overwinning en een derde plek gepakt in de LMP2-klasse.

Tussen het endurance-racen door wacht de 25-jarige De Vries ook nog het eind van het door corona onderbroken Formule E-seizoen. De elektrische raceklasse werkt van 5 t/m 13 augustus een soort ‘finaleweek’ af met een zestal races op verschillende layouts van het Tempelhof-circuit in Berlijn.

