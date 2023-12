Ja, Nyck de Vries maakte dit jaar volgens Tom Coronel enkele fouten, maar de ervaren coureur vindt vooral dat De Vries geen eerlijke kans gekregen en ook nog eens werd opgescheept met een slechte auto. Dat stelt Coronel in het FORMULE 1 Magazine Jaaroverzicht.

“Het heeft maar tien races mogen duren. Ik vind dat hij geen eerlijke kans heeft gehad en dat hij het hele jaar had moeten uitrijden”, aldus Coronel. “Nyck heeft fouten gemaakt: ook een paar kwalijke, honderd procent. Maar ik zag wel groei. Hij heeft alleen net niet de piek kunnen laten zien en dat is doodzonde.”

De druk stond er binnen Red Bull en AlphaTauri van meet af aan vol op, zag Coronel. “Voor het seizoen is hij door Helmut Marko neergezet als de kopman van het team en ook Franz Tost zei dat hij erop rekende dat De Vries er vanaf de eerste kwalificatie zou staan.”

Coronel: “Nyck is geen prater, geen leider, maar hij had wel moeten zeggen: ‘Jongens, wacht even, vergeet niet dat ik wat tijd nodig heb’. We weten dat Daniel Ricciardo achter de coulissen allang was opgelijnd, dat hij een deal had en ook moest gaan rijden. Ik denk dat Nyck al heel snel wist dat hij niet het hele seizoen zou rijden.”

Ricciardo is een man met ervaring, stelt de ervaren coureur. “Die heeft gewoon gewacht en op een gegeven moment, na Silverstone, gezegd: ‘Ik ben er nu klaar voor’. Nyck was feitelijk voor Red Bull een tussenoplossing. Wat ik duidelijk zie is dat Christian Horner gewoon Ricciardo in die auto wilde hebben en Helmut Marko voor Nyck opteerde. Die twee mannen hebben vervolgens gewoon een afspraak met elkaar gemaakt. Marko heeft iets gezegd in de trant van: ‘Als Nyck de eerste tien races niet levert, dan krijg jij je zin en zetten we Ricciardo erin’. Dat is gewoon wat er is gebeurd.”

Auto De Vries ‘schijthok’

Ricciardo heeft daarna een paar races gemist door zijn gebroken middenhandsbeetje, opgelopen in Zandvoort, waardoor Liam Lawson een kans kreeg. “Die presteerde meteen, maar in die races had het ook voor Nyck de goede kant op kunnen vallen. Hij had net iets meer tijd nodig dan hij gekregen heeft. Ik ben er heilig van overtuigd dat het dan ook met hem was goedgekomen. Laten we niet vergeten dat de auto die hij kreeg een schijthok op wielen was.”

Volgens Coronel is Nyck daarnaast een theoreticus. “Hij doet eerst theorie, dan pas de praktijk. Een talent, een rauwe rijder, type Max Verstappen of Oscar Piastri, doet dat precies andersom. Maar dat komt ook omdat Nyck altijd testrijder is geweest, achteraf te lang dus eigenlijk. En tenslotte, laten we niet vergeten dat Yuki Tsunoda serieus snel is. Die is beter dan de meesten denken. Die zat in zijn derde jaar, vocht voor zijn laatste kans en reed met het mes tussen de tanden. Zo’n jongen rijd je er niet zomaar af.”

