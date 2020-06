Nyck de Vries benoemt ‘snelste coureur waar hij ooit tegen geracet heeft’

Nyck de Vries maakte na zijn Formule 2-titel vorig jaar niet de overstap naar Formule 1, maar ging als Mercedes-coureur aan de slag in de Formule E. In de opstapklassen reed De Vries tegen meerdere van de huidige F1-coureurs. Van al die tegenstander is Charles Leclerc de meest complete waar De Vries ooit tegen racete. “Hij onderscheidt zich door zijn aanpassingsvermogen.”

Op de vraag ‘wie is de snelste coureur waartegen je ooit hebt geracet?’ weet Nyck de Vries tijdens een Instagram Live met Helden niet meteen een antwoord. Na even nadenken antwoordt de Formule 2-kampioen: “Meest all round, Charles Leclerc.” Dat komt volgens De Vries door een belangrijke eigenschap.

“Er zijn natuurlijk een heleboel goede coureurs, maar de allerbeste onderscheiden zich door hun aanpassingsvermogen”, legt De Vries uit. “De baan die verandert, de bandentemperatuur, de weersomstandigheden. Omstandigheden zijn telkens anders. Ik denk dat Charles heel erg allround is. Daarom kan hij zich erg goed onderscheiden van de rest.”

De Vries ligt ook uit waarom hij bijvoorbeeld Max Verstappen niet noemt. “Ik heb natuurlijk nooit tegen Max gereden. Niets ten nadele van Max, maar van degenen waartegen ik heb gereden, was dat duidelijk Charles. Bovendien is het in de autosport ook jammer dat je afhankelijk bent van je materiaal.”

