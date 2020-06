Kubica zou eerder geld op titel voor Verstappen dan Leclerc zetten

Robert Kubica zou zijn geld ‘zo op een kampioenschap van Max Verstappen zetten’. Volgens de Pool is de Nederlander niet alleen heel snel, maar ook een zeer intelligente coureur.

Dat stelt Kubica – goed voor 97 Grands Prix en één overwinning – in interview met de Corriere della Sera. Eigenlijk wordt hij daarin gevraagd wie zijn voorkeur geniet: Verstappen of Ferrari’s Charles Leclerc, maar dat vindt Kubica een lastige vraag. “Beide”, is zijn eerste antwoord namelijk.

“Maar beter gezegd”, vervolgt Alfa Romeo’s testrijder, “ik denk dat Max zeer intelligent is en klaar om een titel te winnen.” Natuurlijk moet je ‘altijd nog maar zien hoe iemand zich gedraagt als hij om de titel vecht’, erkent Kubica, maar: “Ik zou mijn geld zo op een titel voor Verstappen zetten.”

Wat Leclerc betreft, dient niet vergeten te worden dat hij in zijn tweede race voor Ferrari (in 2019 in Bahrein) al had kunnen winnen. “Wie is verrast door zijn potentieel, weet weinig van coureurs. Het was dus niet meer dan normaal dat Charles problemen heeft gecreëerd voor Sebastian Vettel.”

‘Sainz dappere keuze van Ferrari’

Diezelfde Vettel verlaat Ferrari eind 2020 en wordt vervangen door Carlos Sainz. Een transfer die Kubica zo vroeg in het jaar wel een beetje heeft verrast. “De keuze voor Sainz is dapper, want hij heeft nooit vooraan gereden, dat kan een uitdaging worden als hij om zeges strijdt.”

“Een keuze voor Valtteri Bottas of Daniel Ricciardo had meer garantie geboden”, denkt Kubica, al is het volgens hem ook ‘een kwestie van voor- en nadelen’. Dat Vettel weggaat bij Ferrari, is in zijn ogen wellicht het beste: “Als een relatie niet meer werkt, kun je er maar beter een punt achter zetten.”

