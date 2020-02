Kubica racet in 2020 in DTM met BMW

Robert Kubica komt in 2020 uit in de DTM met een klantenauto van BMW. De M4 DTM die Kubica gaat besturen, wordt gerund door ART GP.

Met het verkrijgen van een auto voor in de DTM, heeft Kubica dus ook een raceprogramma voor 2020. Eerder werd al bekend dat hij dit jaar test- en reserverijder van Alfa Romeo is in de Formule 1. “De DTM spreekt me al lange tijd aan als klasse”, vertelt Kubica. “Mijn test in december (met BMW, red.) smaakte daarbij ook zeker naar meer. De DTM is in mijn optiek één van de sterkste raceklassen.”

In de DTM gaat Kubica een BMW M4 besturen. Deze wordt ingezet door ART GP – bekend uit de Formule 2 en Formule 3 – dat in 2015 en 2016 al eens een DTM-stal runde. “Vergeleken met de gevestigde teams hebben we minder ervaring, maar we zullen hard werken om constant beter te worden”, stelt Kubica. “Ik kan niet wachten om te beginnen.”

Net als in de Formule 1, waar zijn aanstelling bij Alfa Romeo mede mogelijk is gemaakt door zijn sponsor Orlen, kan Kubica ook in de DTM op steun rekenen van de Poolse aardoliemaatschappij. Met Kubica die in 2020 in de DTM racet, verwelkomt de klasse op haar beurt ‘een echte aanwinst’, aldus BMW-motorsportchef Jens Marquardt. “Dit is goed nieuws voor de DTM.”

F1-verleden

Vorig jaar reed Kubica nog in de Formule 1. Hij maakte toen zijn comeback in de koningsklasse, nadat hij in 2011 zwaargewond was geraakt bij een rallycrash. Zijn terugkeer in de koningsklasse was tegen alle verwachtingen in, maar Kubica wist niet te overtuigen met het team van Williams. In de Formule 1 kwam hij in totaal 97 starts en één overwinning, die hij in 2008 boekte voor BMW’s toenmalige fabrieksteam.