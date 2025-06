Tijdens het aankomende Pinksterweekend doet het DTM-circus Circuit Zandvoort aan. Voor de Nederlandse fans zal de aandacht vooral uitgaan naar Thierry Vermeulen, die zijn derde seizoen in de prestigieuze Duitse toerwagenserie rijdt. De 22-jarige coureur uit het Gooi komt uit voor het Zwitserse topteam Emil Frey Racing en bestuurt een Ferrari 296 GT3 – met steun van viervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen.

Vermeulen is inmiddels een vaste waarde in het DTM-veld. In zijn eerste twee seizoenen liet hij al flitsen van zijn talent zien, met als hoogtepunt een podiumplaats in 2023. Toch ontbreekt een top-drieklassering op zijn thuiscircuit nog op zijn erelijst. Vorig jaar kwam hij op Zandvoort tot een knappe vierde plek. “Die vierde plaats smaakte naar meer,” zegt Vermeulen strijdlustig. “Dit jaar willen we alles uit de kast halen om voor eigen publiek op het podium te staan.”

De samenwerking met Max Verstappen – die Vermeulen adviseert en begeleidt – speelt een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. “Max helpt me vooral met mentale scherpte en race-inzicht. Die tips zijn goud waard op dit niveau,” aldus Vermeulen, tevens de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen.

De DTM keert sinds 2001 jaarlijks terug naar Zandvoort. Dit seizoen gelden er twee verplichte pitstops op de zondag. Naast Vermeulen verschijnt ook rookie Morris Schuring aan de start. Met steun van Porsche hoopt hij zijn opmars voort te zetten.

