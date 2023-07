Audi heeft een stop gezet op al haar raceprogramma’s behalve de Formule 1. Na dit seizoen stopt het Duitse merk met de financiering van al haar teams in andere raceklassen en zullen de contracten met alle coureurs ontbonden worden.

Audi is momenteel nog actief in tal van competities, waaronder DTM en het endurance kampioenschap voor GT-auto’s. In de Dakar Rally doet Audi ook mee, met coureur Carlos Sainz Senior. Veel van de teams in deze competities krijgen onderdelen, auto’s en financiering van Audi. In ieder geval de financiële ondersteuning zal dus stopgezet worden na dit jaar en het Dakar-team zal naar verluidt ook opgedoekt worden. Ook de twaalf fabriekscoureurs zullen niet langer aan het merk verbonden zijn. De beslissing lijkt vooral te zijn genomen door vertrekkend CEO Markus Duesmann.

Audi zal vanaf 2026 in de Formule 1 toetreden als nieuwe naamgever van Sauber, het huidige Alfa Romeo. Daarnaast zal Audi ook de eigen motoren gaan ontwikkelen wanneer er vanaf dat jaar een nieuw motorreglement ingaat. Door het genomen besluit blijft alleen de Formule 1 nog over als raceklasse waarin Audi actief is. Het toetreden tot de Formule 1 is echter dusdanig duur dat er geen geld overblijft voor andere programma’s, zo vertelt Rolf Michl, Audi’s hoofd motorsport.

Reddingsboei voor klantenteams

“De zeer duidelijke beslissing is dat er, met de focus op de intrede in de Formule 1 in 2026, vanaf 2024 helaas geen financiële steun meer zal zijn voor de teams van onze kant”, legt Michl uit aan Motorsport-Magazin. “Hiermee bedoelen we specifiek de ondersteuning van onderdelenpakketten en Audi Sportrijders. We zullen ervoor zorgen dat onze huidige voertuigen in alle opzichten kunnen blijven rijden. Met pijn in het hart hebben we de beslissing van de raad van bestuur van Audi moeten accepteren.”

Wel benadrukt Michl dat de klantenteams niet meteen hoeven te stoppen. Hulp via onderdelen en technische ondersteuning zal nog enige tijd doorgaan, en teams kunnen nog steeds de Audi R8 kopen waarmee in de meeste klassen gereden wordt. Goed nieuws voor de klantenteams, al heerst bij deze teams vooral frustratie en onbegrip. “Ik snap niet dat het bestuur deze keuze heeft gemaakt”, zegt Arkin Aka, teambaas van het DTM-team Attempto Racing. “Uitkomen in de DTM wordt voor ons nu erg veel moeilijker, al is het goed dat de steun voor klantenteams door blijft gaan. Ik heb erg veel medelijden met de mensen in de Audi Sport-familie, die allemaal zoveel tijd en moeite in deze programma’s hebben geïnvesteerd. Het vertelt mij vooral dat de CEO niet voor niets vertrekt. Hopelijk kan zijn vervanger weer orde op zaken stellen.”

