Volgend jaar maakt het fabrieksteam van Audi eindelijk zijn debuut in de Formule 1. Het huidige Sauber wordt in 2026 overgenomen door de Duitse autogigant. Sauber, dat momenteel opereert onder de naam Stake F1 Team, kijkt terug op een uitdagend seizoen in 2024 en lijkt ook dit jaar vooral als hekkensluiter te eindigen. Kersverse teambaas Jonathan Wheatley legt uit dat Audi zich met een ‘bescheiden’ aanpak vooral wil richten op de kansen die er liggen.

Audi debuteert officieel in de Formule 1 met ingang van de nieuwe reglementen. Daarbij heeft het team ervoor gekozen om ook een eigen aandrijflijn te ontwikkelen. Daarmee verwerft het – net als bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari – de status van fabrieksteam. Na zijn vertrek als sportief directeur van Red Bull heeft Jonathan Wheatley een leidende rol gekregen binnen het project. De huidige Sauber-teambaas werkt nauw samen met voormalig Ferrari-topman Mattia Binotto om de transitie in goede banen te leiden.

“Alles is mogelijk”, aldus Wheatley in de Beyond The Grid-podcast. De 58-jarige Brit beseft dat hem een grote uitdaging te wachten staat, zeker nu de resultaten bij Sauber gerust teleurstellend te noemen zijn. “Ik vind het mooi hoe Mattia (Binotto, red.) de dingen formuleert”, vervolgde hij. “Waar mensen vaak spreken van uitdagingen, omschrijft hij het liever als kansen. En ik vermoed dat er tussen 2026 en 2029 nog heel veel kansen zullen komen om onszelf te bewijzen. Het is nu eenmaal een lange reis.”

‘Soepele samenwerking’

“Onze aanpak is bescheiden”, voegde hij eraan toe. “We hebben enorm veel respect voor de concurrenten waartegen we strijden, en we doen er alles aan om op het juiste niveau te beginnen.” Het Audi-project is niet de eerste samenwerking tussen Jonathan Wheatley en Mattia Binotto; Red Bull en Ferrari hadden bijna twintig jaar geleden al een technisch partnerschap. “Mattia en ik kennen elkaar al heel lang”, lichtte Wheatley toe. “Sommige mensen herinneren zich misschien nog dat Red Bull in 2006 Ferrari-motoren gebruikte. Toen kon ik het al uitstekend met hem vinden.”

LEES OOK: ‘Max Verstappen test incognito met Ferrari-auto op de Nürburgring’

Bij Sauber – en later Audi – vervult Wheatley de rol van teambaas, terwijl Binotto actief is als commercieel directeur en technisch verantwoordelijke. “Onze samenwerking verloopt heel soepel”, benadrukte Wheatley. “Ik denk alleen niet dat we enorm geïnteresseerd zijn in elkaars vakgebieden”, grapte hij. “Mattia’s taak is belangrijk; hij is verantwoordelijk voor het samenbrengen van het chassis en de aandrijflijn om zo de ultieme Audi-auto te creëren. Mijn taak is om, zodra de auto de fabriek verlaat, het team op het circuit te leiden. Mijn rol is dus meer commercieel en communicatief, met de focus op de race-activiteiten.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.