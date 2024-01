Max Verstappen heeft deelgenomen aan een wintertest van de Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM). Daarbij testte hij een Ferrari die uitkomt in de GT3-klasse van de competitie. De teambaas die het hele gebeuren overzag, is enorm onder de indruk van de prestaties van de Nederlander.

Om de winterstop een beetje door te komen, is Verstappen weer achter het stuur van een auto gekropen. Geen Red Bull F1-auto dit keer, maar een Ferrari 296 GT3 die uitkomt in DTM. Normaal gesproken wordt die auto bestuurd door Thierry Vermeulen, zoon van manager Raymond Vermeulen en protegé van Verstappen. Maar bij deze wintertest op Portimão was het Verstappen zelf die achter het stuur van de Ferrari zat.

In de DTM komt Vermeulen uit voor het team van Emil Frey Racing. Teambaas Lorenz Frey-Hilti was dan ook aanwezig bij de test. Tegen Motorsport-total.com steekt hij zijn bewondering dan ook niet onder stoelen of banken. “Hij stapt in de auto en presteert meteen in de eerste vliegende ronde. Als je naar zijn onboards en data kijkt, dan is de manier waarop hij met de auto omgaat extreem indrukwekkend. Hij past zich snel aan de auto aan en probeert er altijd het maximale uit te halen.”

In totaal reed Verstappen ruim honderd rondes op Portimão in de Ferrari. Frey-Hilti wil niets over de rondetijden bekendmaken, maar hij kan wel zeggen dat Verstappen prima mee kon komen. “Er waren ook andere GT3-auto’s op de baan. Ik kan alleen maar zeggen dat hij op een ander niveau zit dan alle anderen. Max kan alles met vier wielen ontzettend snel rondrijden.”

‘Verstappen is briljant’

Behalve dat de teambaas het bijzonder vindt om Verstappen eens te ontmoeten, zit er ook een hele praktische kant aan de samenwerking. “Het doel van de test met Max was om Thierry te ondersteunen en ook om onze prestaties te verbeteren met zijn feedback. We zijn vereerd dat hij gebruikmaakt van onze diensten als raceteam en dat we met hem kunnen samenwerken tijdens de testdagen. Dat is echt geweldig. Verstappen is briljant. Zijn input helpt enorm bij het verbeteren van de prestaties van deze auto.”

Voor de volledigheid stapte Verstappen ook nog even in de simulator van het team. Verstappen doet zelf ook graag aan simracen en kon dus ook op dat vlak een nuttige bijdrage leveren. “Omdat hij onze auto al op het circuit heeft gereden, kon hij ons goede feedback geven over hoe we ons kunnen verbeteren”, sluit Frey-Hilti af.

