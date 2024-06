De Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) zal ook de komende jaren het circuit van Zandvoort aandoen. Beiden partijen maakten een verlenging van de huidige overeenkomst bekend tot en met 2026 plus een optie tot en met 2028. De DTM keerde vorig jaar weer terug op Zandvoort na de overname van de sport door ADAC.

Eerder vandaag werd de DTM-race op Zandvoort gewonnen door de Duitse BMW-coureur Marco Wittman. Thierry Vermeulen startte vanaf P3, maar de coureur van Emil Frey Racing moest op de finish genoegen nemen met de vierde plek. Zaterdag had Jack Aitken de eerste race gewonnen, Vermeulen werd in die race vijftiende.

