Thierry Vermeulen ontpopt zich meer en meer tot een Nederlandse ster in de DTM. Na een goed debuutjaar is de 22-jarige Limburger in de Duitse toerwagenklasse bezig aan een nog beter tweede seizoen. “Van jongs af aan droom ik hier al van.”

Nog één raceweekend te gaan (19 en 20 oktober, Hockenheim) en dan zit Vermeulens tweede DTM-jaar erop. Misschien zit er nog een zege in. Dat zou genoegdoening zijn voor de race op de Sachsenring begin september. Daarin deed de talentvolle coureur van Verstappen.com Racing alles goed: hij pakte pole position en was op weg naar winst. Door pech (mislukte pitstop van het team) glipte de eerste DTM-zege echter door zijn vingers. Een podiumplaats, derde, resteerde. “Je wint met z’n allen en verliest met z’n allen. Ook dat is racen”, kijkt Vermeulen terug.

Een volwassen reactie; het tekent zijn professionalisme, maar siert hem ook als mens en coureur. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we in de laatste twee weekenden nog mooie dingen kunnen laten zien als team, ik groei zelf ook in deze klasse.” Vermeulen praat met enthousiasme over DTM. “Van jongs af aan droom ik er al van. Je bouwt snel ervaring op, het is een mooie klasse om in te rijden. De races zijn spannend, in de kwalificaties zit het altijd dicht bij elkaar. Het is niet gemakkelijk, de performance moet écht goed zijn. De marges zijn klein.”

Dat de Nederlandse autosport in hem een nieuwe ster in de DTM heeft, is helder. Dat is mede dankzij alle inspanningen van Verstappen.com Racing. “We zijn op allerlei platformen actief, zoals met Team Redline in het simracen en in de rallysport met Jos Verstappen. En ik ben blij dat ik ons in de DTM mag vertegenwoordigen.”

Dat doet Vermeulen in een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Gehuld in de kleurstelling van Verstappen.com Racing oogt de bolide snaarstrak en supersnel. Vermeulen, met een glimlach: “De auto ziet er heel gaaf uit, mee eens.”

Het is ook de bolide waarin een zege een kwestie van tijd lijkt. Wie weet dat Max Verstappen hem kan helpen: vader Raymond Vermeulen is de manager van de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. “Ik ken Max natuurlijk privé”, zegt de DTM-coureur. “We spreken elkaar geregeld, hebben veel samengewerkt, bijvoorbeeld op de sim en tijdens testdagen. Hij heeft goede adviezen en tips, dat kan over van alles gaan: van banden opwarmen tot afstellingen of rijden in de regen.”

Vermeulens loopbaan belooft veel fraais. Op naar meer, bijvoorbeeld een derde DTM-jaar? “Dat is de bedoeling, op termijn hoop ik dan ook om de titel mee te doen.”

