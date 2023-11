Bij Williams knijpen ze ‘m al, zo blijkt uit de opmerkingen van Dave Robson, hoofd performance bij het Britse team. En bij AlphaTauri zelf ruiken ze bloed. Anders gezegd: de strijd om beste team achter de top-zes – en dus een strijd om tientallen miljoenen dollars – belooft nog een spannende te worden in de laatste twee Grands Prix van het seizoen.

Hoeveel elk team achter de komma precies overhoudt aan de eindklassering in het constructeurskampioenschap wordt pas duidelijk ná het seizoen. Maar dat de nummer 7 een beduidend dikkere zak geld mee naar huis krijgt dan pakweg de nummer 10 zal voor niemand een verrassing zijn. En laat die laatste plek er eentje zijn waar AlphaTauri tot voor kort hard op afstevende. “Maar”, weet coureur Yuki Tsunoda, “ondertussen is het tijd om naar plek 7 te kijken.”

De Japanner zegt datr met de race in Brazilië achter de rug: hij werd negen in São Paulo. Dat de revival van AlphaTauri in volle gang is, moge duidelijk zijn. De AT04 is flink verbeterd ten opzichte van begin dit jaar, toen zowel Tsunoda als zijn toenmalige teamgenoot Nyck de Vries geen potten kon breken met de bolide.

Stand constructeurs:

Dankzij goede updates heeft AlphaTauri de smaak echter te pakken. Daniel Ricciardo blonk al uit in Mexico, Tsunoda eveneens. Hij gooide daar door een botsing met Oscar Piastri echter dure punten weg. In Brazilië ging het beter. “Op P16 starten en op P9 finishen; het bewijst dat we een snelle auto hebben en grote stappen hebben gezet”, aldus de Japanner. “We scoren nu al drie weken op rij punten, dat moeten we vast zien te houden. Zo kunnen we het gat dichten naar Williams.”

Van stijf onderaan op plek 10 tot eindigen op plek 7 – het zou voor AlphaTauri als een prijs op zich voelen in het constructeurskampioenschap. Nummer zes Alpine is met 108 punten ver buiten bereik van de onderste vier teams. Maar die maken het spannend in de strijd om plek zeven en om de miljoenen dollars meer die daarmee gemoeid zijn.

Alarmbellen bij Williams

Bij Williams (28 punten) zien ze naar eigen zeggen ondertussen met lede ogen aan hoe de Italianen uit het ogenschijnlijke niets dichtbij zijn gekomen. Dat de Britse renstal Alfa Romeo en Haas achter zich zal houden, is geen punt van twijfel. Maar bij Williams bestaat de serieuze angst dat ze in de strijd om plek 7 nog in het zicht van de haven worden ingehaald door AlphaTauri.

“Ze zijn toch weer twee punten dichter bij ons gekomen”, kijkt Robson terug op de Grand Prix van São Paulo. Hij had, en heeft, er flink de balen van. “Het is zorgwekkend voor ons. We mogen zelfs van geluk spreken dat AlphaTauri niet nog meer punten scoorde in Brazilië, want de snelheid was erg goed.”

