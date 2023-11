Red Bull wil dat Liam Lawson volgend jaar permanent klaar staat om in een Formule 1-auto te springen. Dat heeft Lawson zelf onthuld. Het betekent dat de Nieuw-Zeelander volgend jaar niet aan andere competities deel zal nemen, maar altijd aanwezig is in de F1-paddock als reservecoureur.

Liam Lawson maakte dit jaar een erg goede indruk tijdens zijn vijf invalraces in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander moest volledig onverwachts invallen toen Daniel Ricciardo zijn middenhandsbeentje brak in Zandvoort. In de races daarna haalde Lawson iedere keer de eindstreep en sleepte hij in Singapore zijn eerste punten binnen. Desondanks viste hij toch achter het net: in 2024 zijn Ricciardo en Yuki Tsunoda opnieuw de vaste coureurs bij AlphaTauri.

Lawson zal dus opnieuw aan de zijlijn staan als reservecoureur van niet alleen AlphaTauri maar ook Red Bull. Dit jaar combineerde hij die taak met deelname aan de Japanse Super Formula, waarin hij uiteindelijk tweede werd. Volgend jaar zal hij daar geen tijd voor hebben, zo legt Lawson uit.

“Natuurlijk blijf ik graag racen, maar het doel is om in de Formule 1 te komen”, vertelt hij aan Motorsport.com. “Het is niet leuk om alleen maar toe te kunnen kijken, maar ik ga er het beste van maken en me zo goed mogelijk voorbereiden. Hoe graag ik ook had willen blijven racen, is dit nu eenmaal wat Red Bull heeft besloten. Dit is volgens hen het beste voor mij op dit moment. Ze willen dat ik honderd procent klaar sta om op ieder moment in te springen. Ik zal de Super Formula zeker missen, al helemaal omdat ik de titel daar dit jaar niet heb gewonnen. Dat was iets wat ik nog wel graag had gewild, maar het is wat het is.”

Dat Lawson aan de zijlijn staat, betekent niet automatisch dat hij geen vast zitje kan krijgen volgend jaar. Red Bull en AlphaTauri schuiven veel makkelijker coureurs rond dan andere teams. Dat bleek in 2019 al met Pierre Gasly en Alexander Albon, en dit jaar opnieuw met Ricciardo en Nyck de Vries. Met de tegenvallende resultaten van Sergio Pérez, en Ricciardo die openlijk solliciteert op het stoeltje bij Red Bull, zou Lawson zomaar halverwege het seizoen alsnog een plekje kunnen krijgen bij AlphaTauri.

