Het Formule 1-team van Haas vond in 2024 een belangrijke technische partner in Toyota. De racetak van de Japanse autogigant ondersteunt het team op punten waar motorleverancier Ferrari – wegens reglementaire beperkingen – geen hulp mag bieden. Na een aantal teleurstellende jaren maakte Haas vorig jaar al een opmars in het kampioenschap; een kunststukje dat het in 2025 hoopt te herhalen.

Het partnerschap tussen Haas en Toyota werd in oktober 2024 aangekondigd en markeerde een subtiele, maar strategische terugkeer van ’s werelds grootste autofabrikant naar de Formule 1. Sindsdien heeft Toyota technische expertise en extra middelen aangeleverd, waardoor Haas – ondanks budget- en personeelsbeperkingen – stappen vooruit kon zetten. Zodoende eindigden de Amerikanen in 2024 op een sterke zevende plaats in het kampioenschap. In het huidige seizoen bezet Haas de zesde plek.

Een direct resultaat van de samenwerking met Toyota was de start van een eigen TPC-programma voor Haas, gefinancierd met Japans sponsorgeld. Hierdoor konden coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman al in januari meters maken in oudere Formule 1-bolides op het circuit van Jerez – een primeur voor de Amerikaanse renstal.

Samenwerking met Ferrari

Ondanks de nauwe banden met Toyota blijft Ferrari de motorleverancier van Haas. Al sinds het debuut in 2016 vertrouwt het team op de Italianen voor een betrouwbare krachtbron. Echter, een dergelijke samenwerking kent ook zijn grenzen, zo legde teambaas Ayao Komatsu onlangs uit. Juist daar biedt een technische partner als Toyota uitkomst. “Dit team bestaat niet zonder Ferrari,” aldus Komatsu tegenover The Japan Times. “Toyota helpt ons op die vlakken waar Ferrari ons – volgens de richtlijnen – niet mag ondersteunen.”

Uiteraard werkt het partnerschap twee kanten op. Zo fungeert het Formule 1-team van Haas ook als leerschool voor Toyota-personeel en -coureurs. Fabrieksrijder Ryo Hirakawa werd in de nasleep van de GP van Japan nog benoemd tot Haas-reservecoureur. Gedurende het seizoen zal hij liefst vier vrije trainingen voor zijn rekening nemen. Masaya Kaji, directeur van de racetak van Toyota, onderstreept de goede samenwerking: “Haas is klein, maar de resultaten zijn indrukwekkend. Hun sterke en zwakke punten sluiten perfect aan bij de onze, wat de basis legt voor een sterk partnerschap. Dit is nog maar het begin,” benadrukte hij. “Onze ingenieurs en coureurs zijn enorm gemotiveerd – ze leren nu van de topklasse, wat essentieel is voor de toekomst.”

Rentree voor Toyota?

Toyota stond tussen 2002 en 2009 met een fabrieksteam in de Formule 1. In aanloop naar het seizoen van 2010 trok het zich terug, mede vanwege de toenemende verliezen die de autofabrikant leed tijdens de economische recessie. Ondanks een gigantisch budget slaagden de Japanners er in acht seizoenen niet in om een race te winnen. De samenwerking met Haas zet de deur op een kier voor een officiële terugkeer. Het team richt zich op sportieve groei, terwijl Toyota een nieuwe route kan uitstippelen naar de koningsklasse – zonder de risico’s van een volwaardig fabrieksteam.

