Haas begint 2025 goed met een kleine mijlpaal. Het middenveldteam organiseert voor de eerste keer in hun geschiedenis een Testing of Previous Cars (TPC)-test, waarbij kersverse Haas-coureurs Oliver Bearman en Esteban Ocon in actie zullen komen.

De testdagen voor Haas zullen plaatsvinden op het Circuito de Jerez in Spanje, waar al sinds de jaren negentig geen Formule 1-races meer worden verreden. Bearman en Ocon worden vergezeld door Toyota GAZOO Racing-coureur Ritomo Miyata. Haas ging afgelopen oktober een samenwerking aan met het Japanse Toyota.

Tijdens een Testing of Previous Cars-test mogen Formule 1-teams hun coureurs in bolides van minstens twee jaar oud zetten. De coureurs mogen vervolgens duizend kilometer in de bolide rijden, om zo, in het geval van Bearman en Ocon, te wennen aan de auto. Rookie Bearman bijt op woensdag 15 januari het spits af, in de middag gevolgd door Miyata. Ocon mag op donderdag 16 januari testen, opnieuw gevolgd door Miyata. De coureurs zullen alle drie in de VF-23 rijden.

