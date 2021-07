Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft een nieuw contract getekend dat hem tot en met 2023 bij Mercedes houdt. De Brit en het kampioenschapsteam zijn er zo een stuk sneller uitgekomen dan vorige keer.

Afgelopen winter duurde en duurde het immers maar voor Hamilton en Mercedes eruit waren. Beide partijen wilden toen eigenlijk voor meerdere jaren een deal sluiten, maar kwamen maar niet tot een deal. Pas in februari 2021 zette Hamilton toen zijn handtekening op papier – en ook slechts voor één seizoen.

Hamilton heeft nu echter een nieuw contract getekend voor meerdere jaren en ligt tot en met 2023 vast bij Mercedes, waarmee hij zes van zijn zeven wereldtitels heeft gewonnen. “Het is haast niet te geloven dat ik al negen jaar met dit geweldige team werk en ik verheug me er enorm op onze samenwerking met twee jaar te verlengen”, zegt Hamilton.

Lees ook: ‘Hamilton accepteert loonsverlaging, maar wil verdubbeling van bonus voor wereldtitel’

‘Nog veel te bereiken’

“We hebben samen al veel bereikt, maar er valt zowel op als naast de baan ook nog veel te doen”, vervolgt Hamilton, die behalve de statistisch meest succesvolle Formule 1-coureur ooit ook een voorvechter voor mensenrechten, het klimaat en diversiteit is.

“Mercedes heeft me gesteund in mijn strijd voor meer diversiteit en gelijkheid in de sport. Ze hebben zelf ook belangrijke stappen gezet om het team meer ‘inclusief’ te maken. Ik ben iedereen bij Mercedes die daar zo hard voor werkt zeer dankbaar, net zoals ik het bestuur dankbaar ben voor hun steun.”

(tekst loopt door onder de foto)

Hamilton en Mercedes hebben al veel prijzen gewonnen en willen daar tot en met 2023 mee doorgaan.

Lees ook: Alonso: ‘Hamilton is nooit onverslaanbaar geweest’

‘Er is geen betere coureur dan Lewis’

Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff is het uiteraard goed nieuws dat hij zo vroeg duidelijkheid heeft dat Hamilton tot en met 2023 bij het team blijft. Zeker met de regelrevolutie van 2022 op komst. “Er is geen betere coureur dan Lewis om binnen de gelederen te hebben nu de Formule 1 in 2022 aan een nieuw tijdperk begint”, zegt Wolff.

“Lewis’ resultaten in deze sport spreken voor zich”, doelt Wolff op Hamiltons zeven wereldtitels, 98 Grand Prix-zeges en 100 polepositions. “Qua snelheid, ervaring en race-craft zit hij bovendien op zijn piek”, zegt Wolff over de nu 36-jarige Hamilton, die 38 zal zijn tegen de tijd dat zijn contract afloopt.

Voor het zover is, wacht Hamilton dit jaar natuurlijk nog een felle titelstrijd met Max Verstappen, de huidige WK-leider. “We verheugen ons zeer op die titelstrijd, al is dat ook een van de redenen waarom ik dit nieuwe contract zo vroeg rond wilde hebben. We willen namelijk dat niets ons afleidt van het werk dat we op circuit moeten doen.”

Tweede zitje

Volgens Wolff mag Hamilton ‘zo lang het heilige vuur brandt’ door blijven gaan bij Mercedes. Wie er volgend jaar naast Hamilton rijdt bij Mercedes, is nog niet duidelijk. Het contract van zijn teamgenoot Valtteri Bottas loopt eind dit jaar af en zijn aanblijven is onzeker. George Russell is zijn gedoodverfde opvolger indien Mercedes Bottas bedankt.

Lees ook: Hamilton happy met Bottas als teamgenoot: ‘Hoeft van mij niet te veranderen’