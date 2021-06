Dat Lewis Hamilton het zwaar heeft in de felle titelstrijd met Max Verstappen, komt niet als een verrassing voor zijn ex-teamgenoot en ex-titelrivaal Fernando Alonso. “Hamilton is nooit onverslaanbaar geweest.”

Dat zegt de tweevoudig wereldkampioen, nooit vies van een pittige uitspraak, in gesprek met het Spaanse dagblad AS. Gevraagd hoe hij naar de huidige titelstrijd kijkt, antwoordt Alonso dat hij deze ‘heel mooi’ vindt. “Na jaren van alleenheerschappij van Mercedes, waarin Hamilton alleen met zijn teamgenoot Valtteri Bottas hoefde af te rekenen en het steeds halverwege het jaar wel gedaan was, hebben we nu een gevecht tussen twee sterke rivalen.”

Dat is goed voor de sport, meent Alonso, al erkent hij dat het voor Hamilton en Mercedes ‘een stukje minder leuk is’ dat Red Bull en Verstappen ze zo onder druk zetten. Sterker nog, na de Grand Prix van Oostenrijk staat Verstappen achttien punten voor op Hamilton. Bij de teams ligt Red Bull zelfs veertig punten voor op Mercedes. Is Hamilton dan toch niet onverslaanbaar, is de vraag van AS? “Dat is hij nooit geweest”, aldus Alonso.

“Voorheen moest hij dus alleen zijn teamgenoot verslaan. Nu moet hij een andere coureur kloppen in een auto die soms sneller, maar soms ook langzamer is.” Volgens Alonso weet Verstappen daarbij in de weekends dat Mercedes de bovenliggende partij is ‘iets buitengewoons te doen om zich alsnog in de strijd te mengen’. En andersom ‘schudt Hamilton telkens iets uit de mouw als Red Bull beter is.” Zo leggen de twee de lat volgens hem enorm hoog.