Lewis Hamilton heeft het maximale resultaat uit zijn auto gesleept in Oostenrijk vanmiddag. Max Verstappen was duidelijk niet bij te houden op de Red Bull Ring, maar met een tweede plaats en snelste raceronde beperkt de Brit de schade tot slechts zes punten.

“Het was een eenzame race”, zegt Hamilton na afloop van de race. De zevenvoudig wereldkampioen kwalificeerde zich als derde maar mocht als tweede vertrekken door een gridstraf van zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Hij kwam goed weg, maar kon Verstappen, die vanaf pole startte, niet verrassen. Na de eerste bocht zag Hamilton de Nederlander steeds verder uitlopen. Na vijftig ronden gaf hij zich uiteindelijk gewonnen.

Mercedes probeerde Verstappen te verschalken met een undercut, maar kwam uiteindelijk niet in de buurt van de Red Bull-coureur. De eerste drie ronden leek Hamilton echter wel een beter tempo te kunnen rijden op de harde band. “Moet ik beter op mijn banden letten?”, vroeg de Brit over de boordradio aan zijn team. “Juist het tegenovergestelde”, hoorde hij terug. “Probeer het gat maar te dichten.” Het gat met Verstappen, wat op dat moment ongeveer tien seconden betrof, werd echter niet kleiner. Ver voor het vallen van de vlag gooide Mercedes uiteindelijk de handdoek in de ring. “Probeer de race maar gewoon uit te rijden. Nog twintig ronden te gaan”, hoort Hamilton in zijn oor.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

“Ik probeerde bij te blijven, maar het was echt onmogelijk”, zegt Hamilton. “Ik weet niet precies waar we tijd verliezen. Hun longruns lijken wat beter en natuurlijk gaan ze veel harder op het rechte stuk. Ze hebben duidelijk verbeteringen gemaakt de laatste paar races.” Hamilton mist die verbeteringen dit seizoen bij Mercedes. “We moeten echt beter presteren. Misschien een update voor de achtervleugel of een upgrade in vermogen, maar we hebben deze zomer echt een update nodig.”

De tweede plaats is niet waar Hamilton op hoopte, maar hij heeft ook redenen om tevreden te zijn met zijn race vandaag. In de allerlaatste ronde pakte de wereldkampioen een extra punt voor de snelste raceronde. Met een tijd van 1:07.058 snoepte hij die af van Sergio Pérez. Hamiltons teamgenoot Bottas finishte nog derde, waarmee het aantal punten van Mercedes nog wordt gemaximaliseerd. “Ik gaf echt alles, jongens”, zegt Hamilton over de boordradio. “Ik weet dat het niet is wat we wilden, maar we hebben nog steeds goede punten gepakt.” Meer zat er echt niet in, weet men ook bij Mercedes.