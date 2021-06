Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt wel te kunnen genieten van de ‘zeer vermakelijke klachten op de radio’ van sommige teams, die daarbij een ‘Armageddon-scenario’ schetsen. Hij doelt in dit geval op het radiobericht van McLaren naar de FIA na de spin van Valtteri Bottas in de pits, wat de Fin op een gridstraf kwam te staan.

Sinds dit seizoen speelt het FOM met het uitzenden van radioverkeer tussen de teams en bestuursorgaan FIA. Daarbij zijn al opmerkelijke en ook wel vermakelijke woordenwisselingen te horen geweest tussen de teams en wedstrijdleider Michael Masi. Normaliter zou deze communicatie intern blijven, maar sinds dit seizoen zijn deze dus ook af en toe in de uitzendingen te horen.

Ook dit weekend was er weer een te horen. Valtteri Bottas spinde in de pitstraat en kwam daarbij naast de pitbox van McLaren te staan. De McLaren-monteurs hielpen de Fin wel, maar het team greep ook meteen naar de microfoon om te communiceren met Masi. “Dit was belachelijk! Hij had zomaar een paar van onze mensen kunnen raken! Of zelfs de pitmuur…”, beargumenteerde McLaren. Masi stemde in en de stewards besloten de Mercedes-coureur te bestraffen met een gridstraf van drie plaatsen.

Armageddon-scenario’s

Mercedes-teambaas Toto Wolff kan wel lachen om hoe gretig teams staan te springen om met de FIA te communiceren. “Het is zeer vermakelijk hoe sommige sportief directeurs zo snel op de radio springen op het kanaal met Masi om met Armageddon-scenario’s te komen”, vertelt Wolff. “Het is goed om te zien dat deze kanalen nu open zijn gezet, want dan kunnen we allemaal even goed lachen”, aldus de Oostenrijker.

“Aan de andere kant spinde Valtteri in de pitstraat en had hij iemand pijn kunnen doen”, zoekt Wolff wel nog de nuance. “Of dat nou stapvoets is of niet, het kan nog steeds iemand ernstig pijn doen. Ik begrijp de straf wel. Vind ik het streng? Ik vind het streng, zeker voor iemand als Valtteri, die nooit iets fout doet. Hij was heel eerlijk en recht door zee in zijn uitleg”, aldus Wolff.

Diezelfde Bottas was niet te spreken over de straf. McLaren profiteerde uiteindelijk van die straf, want Lando Norris zal vanaf de derde in plaats van vierde plaats starten. “Ik had echt nooit gedacht dat er een straf zou volgen. Maar natuurlijk: als andere teams een kans zien, klagen ze dat ze het gevaarlijk vinden, zodat je straf krijgt. Zo gaat het. Iedereen probeert je altijd te naaien in deze sport”, weet Bottas.