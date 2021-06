De kaarten zijn geschud en hoewel titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton én hun teams Red Bull en Mercedes zich daar niet in willen laten kijken, is wel duidelijk dat de Grand Prix van Stiermarken ‘gewoon’ weer Max vs Lewis wordt. Ongeacht of de voorspelde Oostenrijkse regenbuien de Red Bull Ring zondagmiddag een nóg dramatischer decor maken of niet.

Verstappen vs Hamilton: het is al het hele jaar het gevecht waar het om draait en dat is in het eerste raceweekend van ‘das Doppel-Rennen‘ in Spielberg niet anders. Was de Red Bull Ring een boksring, dan zijn Verstappen en Hamilton de zwaargewichten die op het affiche staan. En ondanks dat Valtteri Bottas in de kwalificatie de tweede tijd reed, staat Hamilton ‘gewoon’ naast polesitter Verstappen op de eerste rij dankzij een straf van zijn Mercedes-teamgenoot.

Nadat de verschillen lang klein waren in de kwalificatie, sloeg Verstappen in het beslissende Q3-segment een gaatje. De Nederlander was 0.226 seconde sneller dan Hamilton. Een gezonde marge op een rondje van net boven de minuut. “Ze zijn eigen al het hele weekend een kwart seconde sneller”, liet Hamilton noteren. Oké, hij repte nog wat over een foutje en een niet ideale sessie, maar ook Verstappens rondje was naar eigen zeggen niet perfect: “Dat is het nooit.”

Top dog vs underdog

Duidelijk was dat Hamilton zich na de eerste echte krachtmeting op de Red Bull Ring geklopt voelde. Hij inspecteerde zijn Mercedes W12 in parc fermé nog maar eens uitvoerig. Zoekende naar iets dat hij wellicht had beschadigd, of die paar tienden die missen? Hamilton haalde net als Mercedes-chef Toto Wolff het verschil in topsnelheid – in het voordeel van Red Bull – weer aan. Tot lichte ergernis van Verstappen. “Wij rijden gewoon met minder vleugel.”

Hamilton heeft inmiddels in elk geval genoeg redenen gevonden om zichzelf de underdog-rol toe te dichten, al is dat volgens Verstappen onderdeel van het spelletje. Tegenover het selecte groepje Nederlandse media op locatie: “Hij probeert altijd de underdog te spelen, maar als je naar de rondetijden kijkt, zie je dat het dicht bij elkaar zit. Dat is het dit jaar tot op heden ook altijd geweest.”

(Regen)bandenspanning

Red Bull heeft daarbij de laatste races wel een duidelijk voordeel in de kwalificatie, maar in de races zit het dichter bij elkaar. “Zij zijn in de race goed met de banden”, verwijst Verstappen naar Mercedes, “daar moeten wij nog aan werken.” Een groot verschil qua bandenstrategie valt zondag normaliter niet te verwachten, met Verstappen, Hamilton en Bottas (vanaf P5) die op mediums starten en de race op de Red Bull Ring op papier een simpele éénstopper.

De grootste kanttekening daarbij – en al het bovenstaande – is het weer. Elke weerapp die je erop naslaat belooft al dagen regen boven de ‘Ring, maar tijdens de sessies is die op een paar druppels na niet gevallen. Zondagmiddag zou het toch écht los moeten gaan. De titanenstrijd tussen regenmeesters Verstappen en Hamilton die 71 rondjes lang van een nóg dramatischer decor en extra dimensie wordt voorzien? Count us in. Los geht’s mit Regenduell!

(tekst loopt door onder de foto)

Of het nou regent of droog blijft: all eyes on Hamilton en Verstappen. Foto: Motorsport Images.

Bottas met bravoure?

Wie zijn reputatie in de regen wel wat dient op te poetsen, is Bottas. De Fin maakte in de laatste regenrace, op Imola, een slechte indruk – en heeft in de strijd om zijn Mercedes-zitje natuurlijk sowieso nog wel wat te bewijzen. Zoals dat hij kan inhalen. Iets waar het bij Bottas vaak aan schort, maar wat hem zondagmiddag absoluut te doen staat na een kwalificatie op P2 die hem door een gridstraf de vijfde startplek opleverde.

Bottas’ eerste slachtoffer moet natuurlijk gelijk Red Bulls Sergio Pérez zijn, schuin voor hem op de vierde plek . De Mexicaan had ‘het’ niet echt in de kwalificatie, maar gaat in the duel of the wingmen dit jaar vooralsnog aan kop. Bottas loopt in Oostenrijk echter wel met de borst vooruit. Of het nou om zijn mening over die gridstraf gaat of zijn kansen voor de race (“we kunnen met Red Bull vechten”) de ferme woorden zijn er. Nu de daden nog.

(tekst loopt door onder de foto)

Valtteri Bottas staat onder druk. Foto: Motorsport Images.

Houdt Russell P10 vast?

Over daden gesproken: Mister Saturday George Russell heeft nog steeds geen punten gepakt in dienst van Williams, maar wacht zondagmiddag misschien wel zijn beste kans tot op heden. In de kwalificatie liep hij Q3 nét mis. Door de gridstraf van Yuki Tsunoda mag hij echter toch als tiende beginnen – met vrije bandenkeuze. Vorige week in Frankrijk liet hij met P12 al zien dat het tempo er tegenwoordig best in zit bij Williams. Kan hij het nu twee plaatsjes beter doen?

En verder…

… was Lando Norris (weer) een van de sterren van de kwalificatie op P4, wat door Bottas’ gridstraf P3 wordt. McLaren-collega Daniel Ricciardo bleef in (schril) contrast op de dertiende plek steken en zat met veel vraagtekens.

… Is Pierre Gasly (zesde) een van die andere sterren. De Fransman is aan een ijzersterke campagne bezig. Teamgenoot Tsunoda kreeg zoals gezegd een straf: van P8 naar P11. Daar dreigt weer een belletje van Helmut Marko…

… Presteerde Ferrari vrij onopvallend: Charles Leclerc zevende, Carlos Sainz twaalfde. Sainz’ voorganger in het Ferrari-rood Sebastian Vettel verging het na een reeks goede weekends met Aston Martin ook wat minder: veertiende.

… Begint de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring om 15:00 uur Nederlandse tijd. De race is te zien bij Ziggo Sport.