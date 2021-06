Yuki Tsunoda gaf onlangs al aan dat hij een gesprek zou hebben met Red Bull-adviseur Helmut Marko, nu heeft hij dat gesprek inmiddels gehad en daar wat over uit de doeken gedaan. Volgens de Japanner genoot Marko er niet van en heeft hij hem ‘onder druk gezet’. Na zijn achtste plaats in de kwalificatie (door een gridstraf zal hij als elfde starten) voor de Grand Prix van Stiermarken denkt de rookie wel dat Marko nu blij is.

Tsunoda eiste de afgelopen twee races in Azerbeidzjan en Frankrijk een negatieve hoofdrol op in de kwalificatie door zijn crashes, maar op de Red Bull Ring wist hij zijn rust te bewaren en reed hij naar een keurige achtste tijd. De Alpha Tauri-coureur heeft dan ook wel geleerd van die crashes.

“Het was een goede stap ten opzichte van Frankrijk, waar ik vroeg in Q1 crashte”, vertelt Tsunoda tegen Sky Sports. “We hadden vanaf de eerste vrije training de snelheid. Het team heeft het goed gedaan. Op een persoonlijke noot was ik deze week ontspannen. Ik moest het in de kwalificatie gewoon voor elkaar krijgen en kon dat ook met de achtste plaats.”

“Ik was wat haastig in het begin. Vooral de laatste paar races. Ik probeerde mezelf heel snel te verbeteren. Ik heb van Frankrijk geleerd en heb deze week anders benaderd, en dat heeft gewerkt. Het ging ook best makkelijk”, aldus Tsunoda.

Foto: Motorsport Images

Gridstraf voor Tsunoda

In de kwalificatie verscheen de naam Tsunoda op het scherm vanwege een incident met Valtteri Bottas. De Japanner zou de Mercedes-coureur hebben gehinderd in zijn snelle ronde. Hij heeft daar inmiddels een gridstraf van drie plaatsen voor ontvangen en zal dus als elfde starten, maar hij gaf direct na de kwalificatie nog wel zijn standpunt.

“Er was een gat tussen mij en Valtteri. Voor bocht 4 heb je ook nog een helling, dus ik zag hem pas in de remzone.” Op de vraag of hij door zijn team geïnformeerd was, antwoordt hij stellig: “Nee. Als ik naar de binnenkant was gegaan, zat ik op zijn remzone. Ik verwachtte dat hij me aan de binnenkant zou inhalen, dus er was geen andere mogelijkheid dan rechtdoor gaan. Om eerlijk te zijn denk ik niet dat ik zijn ronde al te veel verpest heb”, was zijn uitleg.

Gevreesd gesprek

Na de Franse Grand Prix gaf Tsunoda aan dat hij een gesprek zou hebben met Red Bull-adviseur Helmut Marko. Dat naar aanleiding van zijn derde crash in een kwalificatie in zeven raceweekenden tijd. “Hij gaf me wat advies”, zo geeft hij een inzichtje in dat gesprek.

“Dat heeft gewerkt. Maar aan de andere kant, hij genoot niet van het gesprek. Hij genoot er niet van. Het was 50/50. Hij heeft me wat onder druk gezet. Eindelijk heb ik het voor elkaar gekregen in de kwalifcatie. Hopelijk is hij dus wat minder gestrest dan hij voor vrijdag was. Hij wil dat ik morgen de punten pak. Dit was de eerste stap in de kwalificatie. Om mijzelf en hem blij te maken moet ik punten scoren. Ik hoop niet dat ik een stomme fout zal maken, maar ik denk dat hij nu wel blij is”, besluit Tsunoda.