Komt er dan toch een promotie naar de Formule 1 voor Red Bull-junior Isack Hadjar? De Frans-Argentijnse coureur is namelijk geen onderdeel van de line-up voor 2025 van Campos Racing, zijn huidige team in de Formule 2. Hierdoor is de weg vrij voor de F2-coureur om zijn debuut te maken in de koningsklasse.

Het 2024-seizoen zit erop, en alle aandacht gaat nu naar het volgende jaar in de Formule 1. Red Bulls zusterteam Visa RB is officieel nog het enige team dat een plaatsje in de koningsklasse te vergeven heeft voor 2025. Met de aanhoudende geruchten rondom de toekomst van de ondermaats presterende Sergio Pérez, kan er nog van alles gebeuren binnen de Oostenrijkse renstal. De weg is in ieder geval alvast vrij voor Isack Hadjar om zijn Formule 1-debuut te maken.

Campos Racing, het huidige team van Hadjar, maakte namelijk bekend niet met de coureur door te gaan in 2025. Het team kiest voor Pepe Martí en Arvid Lindblad, die in 2025 zijn Formule 2-debuut maakt. Hadjar zit zo zonder stoeltje voor de Formule 2 volgend seizoen.

De coureur maakt sinds 2022 deel uit van het Red Bull Junior Team, en racete de afgelopen twee seizoenen in de opstapklasse. In 2024 deed hij dat als coureur voor het team Campos Racing, en met veel succes. De Franse Argentijn eindigde als tweede in het coureurskampioenschap, en verloor nipt van kampioen en toekomstig Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. Hadjar mocht in 2024 ook al twee keer, tijdens de Grands Prix van Groot-Brittannië en Abu Dhabi, een vrije training voor Red Bull rijden. Ook kroop hij achter het stuur van de RB20 tijdens de post-season test in Abu Dhabi.

Lawson of Tsunoda?

Mocht Hadjar inderdaad doorschuiven naar de Formule 1, dan is het waarschijnlijk dat de jonge coureur plaatsneemt achter het stuur van een Visa RB-bolide. Huidig coureur bij Red Bulls zusterteam Liam Lawson zou dan kunnen opschuiven naar Red Bull, mocht de renstal inderdaad Sergio Pérez naar huis sturen. De Nieuw-Zeelander zou de beste papieren hebben voor een Red Bull-promotie, maar motorleverancier Honda ziet liever Yuki Tsunoda als teamgenoot van Max Verstappen.

