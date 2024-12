Honda ziet het liefst dat Yuki Tsunoda – mocht Sergio Pérez vervangen worden – de kans krijgt om naar Red Bull te gaan. Het Japanse bedrijf fungeert nog altijd als een belangrijke technische partner voor het team en is bovendien een grote sponsor van Tsunoda. Naar verluidt heeft zijn teamgenoot Liam Lawson echter de beste papieren voor promotie.

“Ik heb in Abu Dhabi verschillende gesprekken gevoerd met Christian Horner,” bevestigde Honda Racing-president Koji Watanabe tegenover het Japanse Autosport Web. “Dat ging onder andere over de coureurs voor volgend seizoen en daarna. Zoals ik altijd al heb gezegd: het team heeft natuurlijk het recht om te beslissen wie ze in de auto zetten – onze mening is slechts een referentie.”

Eerste test

“Vanuit Honda Racing denken we in ieder geval dat Tsunoda de mogelijkheid heeft om te promoveren naar Red Bull,” vervolgde Watanabe. “Hij zou hoe dan ook een van de kandidaten moeten zijn. Ik denk dat we hem een kans moeten geven om te laten zien wat hij in huis heeft.” Tsunoda kroop deze week voor het eerst achter het stuur van een Red Bull-bolide tijdens de post-season test in Abu Dhabi. De 24-jarige coureur werkte 127 rondjes af in de RB20.

“Ik heb hem gevraagd om deel te nemen aan deze test en dat is gelukt,” aldus Watanabe. “Zo heeft hij heel duidelijk de verschillen kunnen analyseren tussen de auto’s van Visa RB en Red Bull. Ik geloof dat hij het team op basis daarvan heel nuttig advies heeft kunnen geven. Bovendien heb ik begrepen dat hij zelf ook erg tevreden is.” Tsunoda gaf eerder aan dat hij ‘weinig moeite’ had met de besturing van de RB20. De vraag blijft echter of Red Bull hem vertrouwt om volgend jaar plaats te nemen naast Max Verstappen. Het afgelopen jaar liet hij herhaaldelijk zien dat hij gegroeid is als coureur, al reed hij beslist geen foutloos seizoen.

