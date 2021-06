‘Goed genoeg’, noemt Max Verstappen zijn eerste Q3-rondje in Oostenrijk, dat hem de poleposition opleverde. Misschien een beetje een understatement van de Nederlander, die twee tienden los was van de rest.

Dat klinkt niet als veel, maar over een rondje van 1:03.841 (Verstappens poletijd) is het een hele gezonde marge. Achter Verstappen was Valtteri Bottas de op één na snelste man over het rondje op de Red Bull Ring, met 0.194 seconde achterstand op Verstappen, maar door een gridstraf start de Fin zondag als vijfde.

Verstappen krijgt in Oostenrijk dus ‘gewoon’ zijn titelrivaal Lewis Hamilton naast zich op de eerste rij. De Brit was 0.226 trager dan de Red Bull-coureur. Verstappen rept dan ook van ‘een heel goed weekend’. “De auto is hier goed te rijden”, vertelt hij. “Ik ben ook super blij met pole. Het is altijd goed hier een Red Bull vooraan te hebben staan.”

Verstappen won al twee keer op Red Bulls eigen Ring, maar pakte er nog nooit eerder pole. Het zat hem dit keer vooral in de eerste sector, suggereert hij. “Die was echt heel goed.” Toch kan het volgens Verstappen altijd beter, ook als je pole pakt. “Het is nooit perfect, maar dit eerste Q3-rondje was dus niet slecht. Het was goed genoeg”, lacht hij.

De vraag is nu natuurlijk of Verstappen zijn poleposition zondag kan verzilveren in Oostenrijk. Het wordt weer close, verwacht hij. “Hopelijk wordt het net zo’n interessante race als in Frankrijk”, aldus de winnaar van de afgelopen Grand Prix. Veel zal afhangen van het weer, met een flinke kans op regen op zondagmiddag in Spielberg.