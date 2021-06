Hij staat aan kop van het kampioenschap maar Max Verstappen kent behalve sterke zondagen dit jaar ook uitstekende zaterdagen. De Nederlander scoorde ‘pas’ twee polepositions in 2021 waar dat er nog veel meer hadden kunnen zijn. “Het is de auto, ik hoef nu in het begin van een kwalificatie minder risico te nemen“, vertelt hij in een exclusief gesprek met FORMULE 1 Magazine.

In voorgaande jaren werd Verstappen min of meer gedwongen meer risico te nemen in de kwalificatie. Het gat naar Mercedes was daar elk jaar en om te compenseren, moest de grens ook vaker opgezocht worden. “Jarenlang kwamen we gewoon tekort. Maar als je dan eenmaal in het gevecht zit, het is natuurlijk maar altijd de vraag hoelang het duurt, maar daar wordt je daar wel blij van”, zegt Verstappen.

Dat het in Paul Ricard allemaal klopte, zorgde wel voor een enorme boost in het team. “Uiteraard, een garantie is het natuurlijk niet. Als het daar goed gaat, gaat het niet automatisch hier ook goed. Je moet het hier gewoon weer laten zien, je begint weer overnieuw en je moet er voor zorgen dat de auto goed staat.” De vrijdag op de Red Bull Ring verliep op het oog soepel voor Red Bull. Verstappen sloot beide sessies af als snelste, de RB16B gedroeg zich stabiel en de kampioenschapsleider leek vanaf het begin te kunnen pushen zonder de limiet te naderen. En dat is natuurlijk wat een coureur wil van zijn auto.

Motorsport Images

In de kwalificaties dit jaar zit Verstappen er uitstekend bij. Na een snelle rekensom met alle verschillen tussen Verstappen en Hamilton bij elkaar opgeteld en afgetrokken kom je uit op 0.727 in het voordeel van de Nederlander. Er waren polepositions in Bahrein en Paul Ricard. Maar in de andere weekenden had hij ook zomaar de eerste startplaats kunnen pakken. In Monaco en Bakoe was Verstappen op weg naar de snelste tijd maar werd de sessie afgevlagd na crashes. In Imola moest hij de pole laten aan Hamilton na een foutje, in Barcelona was het verschil slechts 36 duizendsten met Hamilton en in Portugal klokte Verstappen dan wel de snelste tijd maar raakte hij deze kwijt wegens track limits.

“Dat heeft wel met de auto te maken. Als je voor het kampioenschap meestrijdt, kun je je het niet veroorloven je auto in de muur te zetten, zoals bijvoorbeeld Leclerc deed”, aldus Verstappen in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Het is niet zo zeer makkelijker maar je hoeft in het begin minder risicos te nemen. Dat betekent niet dat je ze niet hoeft te nemen, je moet er uiteindelijk toch staan in de kwalificatie.”

Gianpiero Lambiase Foto: Motorsport Images

Vooral in Monaco was goed te zien hoe Red Bull en Verstappen toewerken naar het ultieme rondje in Q3. “Aan het einde van Q2, begin Q3, dan weet je hoe de baan erbij ligt en wat je nodig hebt om nog ietsje harder te gaan.” Op dat moment is het een kwestie van het plan uitvoeren dat voorafgaand tot in de puntjes is voorbereid met onder meer race-engineer Gianpiero Lambiase.

De twee zeggen op de radio tijdens zo’n sessie weinig tegen elkaar. En als het moet, hebben ze aan één woord genoeg. “Alles is gepland, je weet wat je moet doen in je outlap en wat er moet gebeuren om je banden te prepareren. Het enige wat je nog kunt doen, is je voorvleugel aanpassen. Er valt ook niet zoveel te zeggen.”