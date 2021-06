Twee keer bovenaan, op het eerste gezicht dus een prima dag voor Max Verstappen maar de Nederlander waarschuwt voor al teveel optimisme: “De geschrapte tijd van Lewis was iets sneller dus dus het ziet er in werkelijkheid iets anders uit dan het lijkt.”

Verstappen kende op het oog weinig problemen tijdens de eerste dag op de Red Bull Ring. Zowel ’s ochtends als ’s middags maakte hij de nodige kilometers en sloot hij de sessie als snelste af. “Over het algemeen was het best een goede dag, er zijn wel dingen waar we nog naar moeten kijken maar ik ben blij met hoe de auto zich nu gedraagt.”

Aan het einde van de tweede sessie liet Verstappen nog een goede pace zien in de longrun. “Er is altijd wel iets dat beter kan, daar gaan we vanavond aan werken maar ik ben best positief.” In de tweede sessie noteerde Hamilton dus nog een tijd die uiteindelijk goed zou zijn geweest voor een plek bovenaan ware het niet dat deze geschrapt werd.

“Dus het ziet er in werkelijkheid iets anders uit dan het lijkt. Het wordt duidelijk een spannende strijd morgen om pole, als we deze tijden nu al kunnen rijden. Al moeten we nog even afwachten wat het weer gaat doen natuurlijk.”

