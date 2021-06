Max Verstappen heeft in de tweede training voor de Grand Prix van Stiermarken de snelste tijd geklokt op de Red Bull Ring. Het rapste rondje van Lewis Hamilton werd geschrapt vanwege het overschrijden van track limits.

Hamilton ging in bocht tien in de fout – zoals zoveel coureurs – en dus ging er een streep door zijn 1:05.335. Zonde voor de Mercedes-coureur, want dat was anders de snelste tijd van de sessie geweest. Verstappens snelste rondje telde daarentegen wel: een 1:05.412. Voor wie thuis meerekent: Hamiltons geschrapte rondje was dus 0.077 seconde sneller.

Uiteindelijk vinden we Hamilton echter slechts terug op de vierde plek. Achter Verstappen was Daniel Ricciardo (McLaren) tweede op dik drie tienden, met Esteban Ocon op de derde stek. Achter Hamilton maakt Ocons Alpine-teamgenoot Fernando Alonso de top vijf vol.

Behalve Alpine en McLaren kwam ook Aston Martin goed voor de dag, met Sebastian Vettel en Lance Stroll zesde en achtste. Valtteri Bottas kwam in de tweede Mercedes niet verder dan de twaalfde plek. Hij zorgde nog wel voor bekijks door te spinnen in de pits toen hij na een stop bij zijn team weer wegreed.

Bottas’ actie krijgt mogelijk nog een staartje, want de wedstrijdleiding doet er onderzoek naar. Bij McLaren vonden ze het – ondanks dat ze de gespinde Bottas weer in het rechte spoor duwden – wel vrij link: “Hij had zo een paar van onze mensen kunnen raken”, klonk het over de radio naar wedstrijdleider Michael Masi.

Nicholas Latifi, Nikita Mazepin en Ferrari’s Carlos Sainz spinden ook in de rondte, maar dan wel op de baan. Het eind van de sessie stond in het teken van long runs, met Verstappen die razendsnel was op de harde banden. Aan het begin van VT2 druppelde het wat, maar de regen zette niet door. De kans op regen is echter groot voor zaterdag en zondag.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken is zaterdagmiddag om 15:00 uur te zien bij Ziggo Sport.