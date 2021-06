Verstappen heeft de eerste vrije training in Oostenrijk als snelste afgesloten. Met een tijd van 1.05.910 was hij 0.256 seconden sneller dan Pierre Gasly die knap tweede werd. Lewis Hamilton (+0.423) werd derde in een sessie waar veel ronden werden geschrapt vanwege track limits.

Een goede start van het weekend voor Honda. Verstappen en Gasly worden eerste en tweede in de eerste vrije training op de Red Bull Ring. Maar ook rookie Yuki Tsunoda zit er goed bij op de vijfde plaats. Daarmee lijkt met name AlphaTauri de grote verassing van de eerste sessie te zijn. Maar ook Alpine blinkt uit op P6 en P7. Sergio Pérez is met de laatste Honda-krachtbron terug te vinden op de dertiende plek, 0.786 achter zijn teamgenoot.

Lees ook: Turkije terug op F1-kalender, vervangt Singapore begin oktober

Valtteri Bottas had wat tijd nodig om warm te draaien in Oostenrijk. Na twaalf ronden gereden te hebben is de Fin nog altijd 2.8 seconden langzamer dan Verstappen. Hamilton gaat na een kwartier oefenen het hardst van iedereen. De regerend wereldkampioen reed zijn tijd echter op de zachte band, terwijl de meeste auto’s achter hem nog op de mediums rondreden. Als het hele veld het zachtste rubber aan de auto heeft geschroefd is het Verstappen die als enige onder de 1.06.00 weet te komen. Bottas eindigt uiteindelijk op de vierde plaats met een tijd van 1.06.386.

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Lees ook: Hill: ‘Heb Mercedes nog nooit zo gezien, Red Bull legt hun zwakke plekken bloot’

Tijdens de training werden opvallend veel rondetijden geannuleerd. Onder andere Bottas en Hamilton moesten hun tijd meermaals inleveren van de wedstrijdleiding. Bij het uitkomen van bocht 9 en 10 mogen coureurs niet met vier wielen buiten de rood-witte kerbs komen. Doen ze dat wel raken ze hun rondetijd kwijt. Gebeurt het in bocht 10, dan wordt ook hun volgende ronde niet meegerekend.

Donkere regenwolken omringen het circuit in Stiermarken, maar een waterballet blijft uit. Toch glijden de coureurs hier en daar wat rond. Robert Kubica, die in de Alfa Romeo van Kimi Räikkönen was gekropen voor VT1, staat al vroeg achterstevoren in bocht 3. Ook Carlos Sainz zet zijn neus de verkeerde kant op bij het einde van de pitstraat. Bottas schoot in de laatste minuten van de sessie nog een keer rechtdoor in bocht 1. Tijdens de tweede vrije training vanmiddag om 15:00 wordt wel hevige regenval verwacht.