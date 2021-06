Nu naar buiten is gekomen dat de Grand Prix van Singapore niet door zal gaan op 3 oktober, heeft de Formule 1 besloten dat weekend tóch naar Istanbul Park af te reizen. Turkije verdween in mei van de kalender, maar is nu dus weer terug.

14 mei maakte de Formule 1 bekend dat de koningsklasse van de autosport niet naar Turkije zou gaan dit seizoen vanwege de reisrestricties van het land. In plaats daarvan werd een tweede Grand Prix op de Red Bull Ring toegevoegd. Uitgerekend het eerste weekend in Oostenrijk wordt nu bekend dat Turkije toch terugkomt op de kalender als vervanger van de Grand Prix van Singapore.

“Na gesprekken met andere promotors hebben we er alle vertrouwen in dat we volgens onze strikte veiligheidsprotocollen naar Turkije kunnen reizen”, staat in een statement van de Formule 1. “De Formule 1 zal dit seizoen blijven reizen met strikte veiligheidsmaatregelen, waardoor we dit seizoen veilig kunnen reizen. Tot nu toe hebben we dit seizoen meer dan 44.000 tests uitgevoerd met 27, positieve gevallen. Een percentage van 0,06%, waarvan de meeste in het begin van het seizoen kwamen.”

Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, is blij terug te kunnen keren naar Istanbul. “We hopen weer een fantastische race te zien op een van de beste circuits ter wereld”, zegt hij. “We willen het Intercity Istanbul Park-management en de heer Vural Ak bedanken voor zijn persoonlijke inspanningen om dit evenement mogelijk te maken. We hebben laten zien dat we ons kunnen blijven aanpassen en er is enorme interesse in onze sport en de hoop van veel locaties om een Grand Prix mogen organiseren.”