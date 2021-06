Red Bull-topman Helmut Marko steekt zijn verwachtingen nooit onder stoelen of banken en doet dat ook niet voor de dubbele thuisrace in Oostenrijk: hij rekent op vijftig punten – dus twee overwinningen – voor Max Verstappen.

Waar Verstappen zich vaak wat nuchter uitdrukt, daar draait Marko er niet omheen als hij kansen ziet. En kansen ziet hij zeker voor Red Bull en Verstappen in Oostenrijk. “Mercedes wankelt, dit circuit ligt Max goed en de Honda-motor doet het hier ook bijzonder goed”, legt hij in gesprek met dagblad Österreich uit waarom.

“Met vijftig punten ben ik dus helemaal tevreden”, zegt Marko, voor wie de volle score over twee races – 52 punten – dus ook weer niet hoeft. “Dat extra punt voor de snelste ronde (één punt per race, red.) is voor mij niet strikt noodzakelijk.”

Om aan de vijftig punten te komen tijdens de twee races in Oostenrijk, moet Verstappen natuurlijk wel twee keer winnen op de Red Bull Ring. Volgens Marko zit dat er dus zeker in. En ziet het er voor de rest van het jaar ook heel mooi uit: “Want we hebben ook eindelijk weer een reële kans op de titel.”

