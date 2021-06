Op aandringen van onder andere Aston Martin en Mercedes, werden in Frankrijk de achtervleugels van de F1-bolides aan zwaardere tests onderworpen. Daarmee hoopte de FIA voor eens en altijd de discussie over de ‘flexi-wings’ van teams als Red Bull te beëindigen, maar Max Verstappen wakkert de discussie over de voorvleugel van Mercedes nog eens aan.

Verstappen is nog steeds aan het genieten van zijn laatste overwinning in Frankrijk. “Het was een belangrijke overwinning, want we zijn op dat circuit eerder niet heel competitief geweest”, zegt hij. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk heeft Verstappen natuurlijk met een hele andere situatie te maken. Dit weekend geldt als een thuisrace voor zijn team, Red Bull. “We hebben hier in het verleden goede resultaten geboekt, maar dat is geen garantie dat het dit jaar weer zo zal zijn. We zijn natuurlijk wel gemotiveerd om het hier goed te doen.”

Lees ook: Verstappen gaat offroad en racet met truck op Red Bull Ring in knotsgekke ‘Formula Schnitzeljagd’

Na de strengere tests in Frankrijk overleefd te hebben, is Verstappen opgelucht de discussie over de flexibele achtervleugels gehad te hebben. “Ik denk dat Paul Ricard heeft laten zien dat alles nu achter de rug is”, laat hij weten. Maar de Nederlander vindt dat ook Mercedes onder de loep zou moeten worden genomen. De voorvleugel van de Duitse renstal zou namelijk ook te veel bewegen. “Ik vind wel dat als je de achtervleugel strenger controleert, je ook de voorvleugel moet testen. Die heeft veel meer effect op de auto.”

(Photo by Dan Istitene – Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Een goede teamgenoot

Los van de sneer naar de concurrent, lijkt Verstappen erg goed in zijn vel te zitten in Oostenrijk. Tijdens de persconferentie samen met Sergio Pérez maakt hij grapjes en lachen de teamgenoten met elkaar. De Red Bull-coureurs hebben duidelijk een goede relatie. “Hij is een goede teamgenoot en we hebben veel lol. We hoeven het niet altijd over auto’s en afstellingen te praten”, zegt Verstappen over Pérez. Wanneer hij wordt gevraagd, waar de twee het dan over hebben, antwoordt hij weer grappend: “Nou gewoon, van alles. Zoals normale mensen.”

Lees ook: Bottas begrijpt strategie nu beter: ‘Maar nog steeds niet blij mee’

Pérez is een belangrijk onderdeel van het succes van red Bull dit seizoen. De Mexicaan won de race in Azerbeidzjan en stond afgelopen zondag wederom op het podium. Tijdens de race in Frankrijk ging Pérez ook goed aan de kant voor Verstappen, die druk op jacht was naar Lewis Hamilton en die uiteindelijk twee ronden voor het einde voorbij kwam. Toch is Pérez nog niet bezig met een nieuw contract bij Red Bull. “”Op het moment zijn we te druk met de races”, zegt hij. “Er komt nog wel wat tijd om het erover te hebben. Het moet niet te lang duren, want daar heb ik slechte ervaringen mee. Maar het komt vanzelf als je lekker in het team ligt.”