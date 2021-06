Valtteri Bottas uitte tijdens de Grand Prix van Frankrijk duidelijk zijn ongenoegen over zijn strategie. Inmiddels heeft hij daarover gesproken met zijn team. “Ik ben daar niet gelukkiger van geworden, maar begrijp het wel beter.”

Met niet mis te verstane woorden liet Bottas op Circuit Paul Ricard weten niet tevreden zijn met de strategische beslissingen van zijn team: “Ik zei toch dat het een tweestopper was, waarom luistert er verdomme niemand naar me.”

Inmiddels voelt Bottas zich wel gehoord na een gesprek met zijn strategisten. “In de auto heb je een beperkte blik op wat er gebeurt, maar het was duidelijk suboptimaal. We kunnen alleen niet terug in de tijd. De oplossing is altijd om alles door te nemen en ervan te leren. Het zal in de toekomst vast beter gaan.”

Bottas denkt niet dat hij tot nu toe te lief is geweest. “Ik heb mijn punt duidelijk gemaakt. Maar op dat moment was het eigenlijk al te laat. Misschien had ik eerder met mijn vuist op tafel moeten slaan, maar je moet ook rekening houden met de teamgeest. Ik geef mijn feedback altijd zo direct mogelijk. Niemand weet hoe het er achter de schermen aan toe gaat, de constructieve vergaderingen in het team. Die eerlijkheid heeft ons juist zo ver gebracht.”

Van een verstoorde relatie met het team is volgens Bottas dan ook absoluut geen sprake. “Daar kan ik heel direct op antwoorden, dat is pertinent onwaar.” Teambaas Toto Wolff zei de uitbarsting van Bottas ook wel te kunnen waarderen. “Dat is mooi”, reageert Bottas. “Maar ik was natuurlijk niet blij in die situatie. Het is lastig uit te leggen wat je allemaal voelt tijdens een race. Het is geen theekransje, maar topsport. Daar komen emoties bij kijken, zelfs bij een Fin.”