Valtteri Bottas was allesbehalve een vrolijk man in de Grand Prix van Frankrijk. De Fin lag op podiumkoers met een eenstopper, maar zag in de slotfase Max Verstappen en ook Sergio Pérez passeren. Bottas schoot flink uit zijn slof over de strategische keuze van Mercedes: “Waarom luistert er verdomme niemand naar mij als ik zeg dat het een tweestopper wordt?”

Bottas rijdt in tegenstelling tot voorgaande races dit seizoen goed mee vooraan in het veld. De Fin rijdt een lange tijd derde en vormt ook een bedreiging voor Max Verstappen, totdat de Nederlander in ronde 32 naar binnen gaat voor een setje mediums. Dat is dan zijn tweede pitstop, terwijl beide Mercedes-coureurs op de eenstop zitten. Dat levert moeilijkheden op voor Bottas, die het donkerblauwe gevaar van achter ziet naderen.

“Mijn voorbanden zijn op, dus dat wordt lastig”, laat Bottas weten aan zijn engineer, die hem aanmoedigt zo hard mogelijk te verdedigen. Hij krijgt op zijn beurt wat advies over de rembalans, die wat meer naar achteren moet om verremmingen te voorkomen. Even later hoort hij dat Verstappen al tot twee seconden is genaderd. Een wat meer verontrustend bericht voor hem is dat hij ook Pérez in de laatste vier ronden op zijn dak zal krijgen.

Bottas schiet uit zijn slof

“Het gat is nog steeds een seconde, je doet het goed. We zien dat Verstappen wat moeite krijgt met zijn banden”, wordt Bottas aangespoord. “Kom op!”, moedigt zijn engineer hem nog maar eens aan als de Red Bull-coureur met DRS richting de Mercedes rijdt. Hij maakt bij bocht 8 echter een fout: dankzij een verremming kan Verstappen makkelijk voorbij aan de Fin. Bottas probeert de aansluiting te behouden, maar kan op de harde band niets meer dan naar achteren kijken, waar Pérez opdoemt.

“Waarom luistert er verdomme niemand naar mij als ik zeg dat het een tweestopper wordt?”, schiet Bottas uit zijn slof. “Fucking hel.” Zijn engineer countert: “Pérez zit op een eenstopper.” Het blijft dan even stil, totdat Bottas nog een melding doet over de toestand van zijn banden: “Ze zijn er verdomme aan. Het is alsof…”, maakt hij zijn zin niet af. Pérez zit dan op 0,7 seconde van de zwarte bolide en ziet dus zijn kans schoon om hem in te halen. “Je vecht met Pérez voor het podium”, hoort hij in zijn oren. “Het gat zit nu op 1,1, je kan het!”, sporen ze de coureur vanaf de pitmuur aan.

Geen straf

Al de aanmoedigingen zijn achteraf gezien voor niets geweest. Bottas kan zich niet verdedigen tegen de snellere Pérez en moet genoegen nemen met de vierde plaats. Mercedes wil het daar echter niet bij laten. “Laat het ons weten als Pérez je naast de baan inhaalde”, suggereren ze in de pitstraat. “Ja, om daar buitenom in te halen moet je wel naast de baan gaan”, luidt Bottas’ standpunt.

Het gat naar de nummer vijf, Daniel Ricciardo, is groot genoeg om nog een pitstop te maken om voor de snelste rondetijd te gaan. Er wordt gepraat over een setje zachte banden om voor het bonuspunt voor de snelste raceronde te gaan, maar het team besluit Bottas door te laten rijden omdat Pérez mogelijk een straf zou krijgen voor de inhaalmanoeuvre. Taak aan de Fin dus om binnen die vijf seconden te blijven en niet een tweede pitstop te maken. Die tijdstraf zou er uiteindelijk niet komen.

Bottas koelt af

Als Bottas over de streep komt als vierde, verontschuldigt zijn engineer zich voor het toch wel teleurstellende resultaat, maar Bottas blijft ondanks zijn eerdere uitbarsting veelzeggend stil in de uitloopronde.

Als de helm af is klinkt Bottas al wat kalmer voor de camera van Sky Sports, al is de frustratie nog merkbaar. “De tweestopper was vandaag de winnende strategie, maar dat is achteraf makkelijk gezegd”, vertelt Bottas. “We zijn als team té gefocust op het doen van een eenstopper, en denken dat dat de beste strategie is. Ik had geen voorbanden meer in de laatste tien à vijftien ronden. Het was zeker geen pretje, die laatste stint. Ik heb alles geprobeerd om op het podium te komen voor het team”, besluit de Fin.