Red Bulls Sergio Pérez speelde in het begin van de Grand Prix van Frankrijk een bijrol, maar door een lange eerste stint te rijden heeft hij alsnog een derde plek aan de race overgehouden. Pérez deed zijn reputatie als bandenfluisteraar zo weer eer aan.

“Onze aanpak betaalde zich vandaag mooi uit”, verhaalt Pérez onderweg naar het podium – zijn tweede van het jaar. “Het was belangrijk in het eerste deel van de race in de buurt van de leiders te blijven”, memoreert de Mexicaan, die toen vierde lag. Makkelijk was dat niet. “Want de auto was de eerste vijf tot tien ronden onbestuurbaar door de wind.”

Naarmate de wind zakte en het circuit wat sneller werd, kwam Pérez ‘in het ritme’. “Daardoor konden we lang gaan in de eerste stint”, doelt hij op hoe hij als laatste van de kopgroep naar de pits ging. Pérez klom daarna in de slotfase nog van de vierde naar de derde plek door de op versleten banden rijdende Valtteri Bottas te passeren.

“Qua bandenslijtage deden we het beter dan gedacht”, zegt Pérez. Waar teamgenoot Max Verstappen onderweg naar de zege twee stops maakte en de Mercedessen flink worstelden, viel het bij Pérez dus allemaal mee. “Het was een geweldige strategie van het team. Ik ben blij dat we als team gewonnen hebben en goede punten hebben gepakt.”

