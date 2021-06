Oké, écht eenvoudig is het nooit, maar Red Bulls RB16B, de Honda-motor achterin en natuurlijk Max Verstappen achter het stuur vormen volgens Helmut Marko zo’n potente combinatie, dat de poleposition voor de Grand Prix van Frankrijk wel ‘redelijk eenvoudig’ kwam.

Dat vertelt Red Bull-topman Marko aan ServusTV. “Het ging redelijk eenvoudig. Althans, echt eenvoudig is het nooit, maar dat kwam door de combinatie van auto, motor en coureur”, somt hij op. Het hielp daarbij ook dat Red Bull in de derde training ‘de ideale setup had gevonden’.

Lees ook: Verstappen ‘superblij’ met pole: ‘Op een baan waar we het vaak moeilijk hadden’

Volgens Marko ging Red Bull er na de derde training vanuit drie tienden sneller te zijn. Dat werd uiteindelijk 0.258 seconde, met Mercedes’ Lewis Hamilton die daarop bleef steken. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas volgde op de derde plek, en dat vindt Marko wel een beetje jammer. “Want we hadden eigenlijk gehoopt dat Sergio Pérez P3 zou halen.”

“Pérez kwam echter een paar honderdsten te kort.” Toch mag Red Bull volgens Marko niet klagen. “We staan er goed voor wat de race van zondag betreft.” Het game plan is simpel, doch effectief: goed starten, Mercedes uit DRS-bereik rijden en daarna alles onder controle houden.

Mercedes zal ongetwijfeld andere plannetjes hebben, weet Marko, maar hij heeft er wel vertrouwen in. Dat geldt ook voor teambaas Christian Horner. Hij ziet Red Bulls pole op Paul Ricard – wat de laatste jaren een typisch Mercedes-circuit was – als intentieverklaring. “Als we ze hier kunnen verslaan, kunnen we dat overal”, vertelt hij Sky Sports F1.

Lees ook: Horner: ‘Als we Mercedes hier kunnen verslaan, kunnen we dat overal’