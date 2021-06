Een vijfde poleposition voor Max Verstappen en dat op een circuit waar Red Bull in 2019 niet kon tippen aan Mercedes. En dus smaakte deze kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk zoet voor de Nederlander: “Paul Ricard is nooit een goede baan voor ons geweest, ik wist dat het beter zou zijn maar zo goed had ik het niet verwacht.”

Het was een kwalificatie uit het boekje, Verstappen bouwde zijn sessie op en pakte in zijn laatste rondje zelfs nog eens vier extra tienden op zijn snelste rondje tot dat moment. “Deze kwalificatie heeft laten zien dat we de goede snelheid te pakken hebben, dat is mooi om te zien. Het is een positief weekend geweest tot nu toe, het is een baan waar we het moeilijk hebben gehad.”

Motorsport Images

De basis voor de poleposition werd op de vrijdag gelegd, legt Verstappen uit. “In de tweede vrije training hebben we het omgekeerd en ging het vanaf dat moment beter. Maar we krijgen er geen punten voor, het is voor ons een goede dag maar nu moeten we het morgen afmaken. We hebben 25 punten verloren in Bakoe, dat willen we goedmaken.”

En dus staat Verstappen op zondag op de eerste rij met Hamilton naast zich, in 2019 was het gat nog 1.1 seconde in het voordeel van Hamilton. “Dit is geen goede baan voor ons geweest in het verleden, daarom is een pole een heel mooi resultaat voor ons. Ik ben er superblij mee. Nu gaan we kijken wat het weer morgen zal doen met misschien nog een buitje in de ochtend.”

