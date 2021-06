Valtteri Bottas lijkt in Frankrijk vooral opgelucht dat hij het lek boven heeft na zijn rampweekend in Bakoe. “Al mag ik niet te blij zijn met een derde plek”, benadrukt hij na de kwalificatie.

Dat laatste dan natuurlijk ook omdat Mercedes volgens Bottas in Frankrijk in een stuk betere vorm verkeert dan twee weken terug in Bakoe. “Al was Red Bull vandaag sneller”, erkent de Fin net zo goed, met Max Verstappen die de poleposition pakte op Paul Ricard.

Lees ook: Verstappen snelt naar poleposition GP Frankrijk, Hamilton tweede, Bottas op P3

“In mijn laatste run in Q3 zat er ook niet zoveel meer in”, denkt Bottas. Hoewel hij in zijn eerste vliegende Q3-rondje even een momentje had, was zijn tweede volgens hem gewoon goed. “Dus ik ben ook wel benieuwd waar we het vandaag verloren.”

Dat Bottas in Frankrijk dit soort analyses moet maken met een derde startplek achter zijn naam – en teamgenoot Lewis Hamilton op P2 – is in elk geval fijner dan toen hij in Bakoe slechts tiende was in de kwalificatie. In de race finishte hij daarna slechts als twaalfde, met Mercedes dat worstelde in Azerbeidzjan.

“Dit is daarmee vergeleken een sterk weekend. Het gaat absoluut beter dan in Bakoe. De snelheid is er hier gewoon. Het wordt zondag in de race denk ik ook close met Red Bull, net zoals vandaag”, verwacht Bottas. De Fin kwam uiteindelijk 0.386 seconde te kort op polesitter Verstappen. Hamilton zat op 0.258 van Verstappen.

Lees ook: Rosberg verbaasd over chassiswissel Hamilton-Bottas in Frankrijk: ‘Dat is raar’