Oud-Formule 1-kampioen Nico Rosberg verbaast zich over het feit dat Mercedes een chassiswissel heeft gedaan tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De Duitser zegt dat hij zoiets ‘nog nooit’ heeft gezien, en spreekt daarmee Mercedes-teambaas Toto Wolff tegen, die juist beweerde dat het erbij hoort.

Deze week maakte Mercedes bekend dat het voor de Franse Grand Prix een chassiswissel zou uitvoeren tussen de twee coureurs. Bottas zal op het Circuit Paul Ricard rijden met chassis #06, waarmee Hamilton de eerste vijf races van het seizoen afwerkte. De zevenvoudig wereldkampioen krijgt chassis #04, het chassis waarmee Bottas de afgelopen vier GP’s reed. Volgens Bottas had de chassiswissel niets te maken met de tegenvallende resultaten in Monaco en Bakoe. “Het was altijd al gepland voor mij om op dit moment te wisselen van chassis.”

Nico Rosberg, oud-Mercedes-coureur die in 2016 wereldkampioen werd en daarna afscheid nam van de Formule 1, verbaast zich echter over de wissel. “Dat is raar, om zoiets te wisselen tussen coureurs”, zegt Rosberg, actief als Sky F1-analist. “In alle jaren dat ik in de Formule 1 heb gezeten, wisselde je alleen naar een nieuw chassis van je oude chassis. Of als je een crash had, dan kon je ook voor de zekerheid een testchassis gebruiken. Maar nooit tussen coureurs. De enige verklaring die ik ervoor heb, is dat Lewis hier om heeft gevraagd. Zo kan hij zien of er iets niet helemaal klopt aan zijn auto”, aldus de Duitser.

Mercedes-teambaas Toto Wolff beweerde aan de andere kant juist dat het ‘normaal’ is om onderdelen te wisselen tussen coureurs. “Ze wisselen continu onderdelen uit”, vertelde Wolff. “Deze chassiswissel hoort ook bij het plan.” Volgens de Oostenrijker kan het de coureur gerust stellen. “Dat is al positief, maar als het nodig is dan hebben we altijd nog een gloednieuw reservechassis.”