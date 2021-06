Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zullen tijdens de Grote Prijs van Frankrijk met een ander chassis rijden. Volgens Bottas heeft de chassis-wissel niets te maken met de tegenvallende resultaten in Monaco en Bakoe. “Het was altijd al gepland voor mij om op dit moment te wisselen van chassis.”

Valtteri Bottas beleefde twee weken geleden in Bakoe een rampweekend. Tijdens de kwalificatie kwam de Fin niet verder dan de tiende plaats, in de race finishte hij buiten de punten op P12. Na de zaterdag in Azerbeidzjan stelde Bottas al dat er wat mis was met zijn W12. “Dat is althans de meest logische verklaring. Anders zouden het de banden moeten zijn, maar we rijden aan beide kanten van de garage met dezelfde bandendruk”, vertelde hij toen.

In Frankrijk krijgt Bottas de kans om met een ander chassis opnieuw beter te presteren. Bottas zal op het Circuit Paul Ricard rijden met chassis #06, waarmee Hamilton de eerste vijf races van het seizoen afwerkte. De wereldkampioen krijgt chassis #04, het chassis waarmee Bottas de afgelopen vier GP’s reed.

“Het is geen nieuw chassis”, verduidelijkt Bottas tijdens de persconferentie in Frankrijk. “Het is een ander chassis en het was altijd al gepland voor mij om op dit moment te wisselen van chassis.”

Zowel in Monaco als Bakoe vond Mercedes nooit de gewenste afstelling. Bottas hoopt dat daar in Paul Ricard verandering in komt. “Onze auto balanceert op dat soort circuits echt op het randje”, doelt de Fin op de stratencircuits. “De komende paar circuits zijn wat normaler. Hopelijk kunnen we daar een redelijke afstelling vinden en is het niet zo makkelijk om weer de verkeerde kant op te gaan met de afstelling”, aldus Bottas.

