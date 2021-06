Lewis Hamilton heeft een goed woordje gedaan voor Pirelli, met de zevenvoudig wereldkampioen die denkt dat Pirelli geen blaam treft voor de klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll in Bakoe.

Dat vertelt hij in de FIA-persconferentie, bijgewoond door FORMULE 1 Magazine. De Brit haalt daarin aan dat Mercedes in Bakoe geen problemen had met haar banden, en Red Bull en Aston Martin dus wel. “Vaker dan niet zie je toch dat dit komt doordat de banden niet worden gebruikt met de vereiste bandenspanning”, zegt Hamilton.

“Zoals je weet wordt de bandenspanning elke keer dat er iets misgaat met een band ook omhooggehaald. Dat zegt toch ook wel wat”, vindt Hamilton. De Mercedes-coureur meent daarbij ook dat Pirelli ‘dit jaar een goede job heeft gedaan’ met de banden. “Ze zijn robuuster dan voorheen.”

Verstappen na zijn crash in Bakoe.

“Ik denk ook dat Pirelli in dit geval niets te verwijten valt”, vervolgt Hamilton. Wat volgens hem wel zo is, is dat de veiligheid voorop moet staan. Dat de FIA nu in samenspraak met Pirelli nieuwe richtlijnen heeft uitgevaardigd, verwelkomt Hamilton om die reden dan ook.

“Het verraste me wel dat de FIA zich daartoe geroepen heeft gevoelen. Ook daar mag je van denken wat je wil. Ik ben er in elk geval blij mee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat deze regels goed gehandhaafd worden, want het iets is dat we beter kunnen doen. Qua bandenspanning moet de situatie gewoon voor iedereen gelijk zijn.”

Veiligheid voorop voor Vettel

Een andere wereldkampioen, Sebastian Vettel, goed voor vier titels, wil zich niet te zeer uitspreken over het bandendebacle uit Bakoe. Zijn Aston Martin-teamgenoot Stroll was natuurlijk een van de slachtoffers, maar het team uit Silverstone houdt zich volgens Vettel aan alle voorschriften en procedures.

Net als Hamilton benadrukt ook Vettel dat ‘de prioriteit moet zijn dat de banden veilig zijn’. “Een band krijgt veel te verduren tijdens een race. In de eerste plaats is het daarom belangrijk dat het een zo veilig mogelijk product is. Dat staat voor ons coureurs op één. De rest komt allemaal daarna.”