Bandenleverancier Pirelli heeft haar onderzoek naar de klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll in Bakoe afgerond. De uitkomst, kort door de bocht? Dat het niet aan de banden lag, maar aan hoe ze werden gebruikt.

Zo vallen de klapbanden volgens Pirelli niet aan een productiefout of anderzijds ondeugdelijke banden toe te schrijven. Overmatige slijtage zou evenmin de oorzaak zijn geweest. Bij Verstappen en Stroll zou volgens Pirelli – dat de banden met die van andere coureurs heeft vergeleken – sprake zijn geweest van ‘een scheur aan de binnenzijde’ van de band.

“Dit kan te maken hebben met de manier waarop de banden in de race zijn gebruikt”, licht Pirelli toe. “Zelfs als voor de start aan de voorgeschreven richtlijnen aangaande de bandenspanning en temperatuur van de banden in de bandenwarmers is voldaan.” Over schade door brokstukken wordt overigens met geen woord gerept.

Nieuwe richtlijn

Om een herhaling te voorkomen, heeft Pirelli met autosportbond FIA een nieuwe richtlijn uitgevaardigd voor hoe de banden tijdens raceweekends gemonitord worden. Dit om ervoor te zorgen dat de banden op de juiste manier gebruikt worden.

Dat klinkt logisch, maar teams proberen al jaren om – na de verplichte checks voor de racestart – de bandenspanning omlaag te krijgen voor meer performance. In een reactie laat Red Bull weten nauw te hebben samengewerkt met Pirelli voor dit onderzoek. Ook stelt het zich altijd aan Pirelli’s richtlijnen te houden en dit te blijven doen.

