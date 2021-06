De ongelukken van Lance Stroll en Max Verstappen moeten nog goed onderzocht worden maar Pirelli-baas Mario Isola denkt dat de banden zijn stukgesneden door brokstukken op de baan. Lewis Hamilton trof bijna hetzelfde lot, ook zijn linkerachterband was beschadigd.

En dat was precies wat Max Verstappen voorspelde na de race. De Nederlander verwachtte dat Pirelli het op brokstukken zou gooien als oorzaak voor de klapbanden waardoor hijzelf en Lance Stroll getroffen werden. En Isola denkt daar inderdaad aan en heeft daar zo zijn redenen voor.

Lees ook: Wolff verwijt Hamilton niets na gemiste kans in Bakoe: ‘Het was een… vingerprobleem’

“Het is duidelijk dat we alles moeten onderzoeken. Maar afgaande op wat we nu hebben aan indicaties, zowel Max als Lance hadden een abrupte deflatie zonder waarschuwing. Dat gebeurde met de linkerachterband, niet de band die het meest onder druk staat hier want dat is namelijk de rechterachterband. De band met de meeste slijtage is rechtsvoor, het lijkt dus geen slijtage-issue te zijn.”

Foto: Peter van Egmond

Pirelli checkte ook alle banden die van de auto’s kwamen tijdens de rode vlag-situatie en vond daar ook iets opvallends. “De linkerachterband van Lewis Hamilton had een snee, een flinke ook. Hij had het geluk dat de snee de constructie van de band niet aantastte, anders had hij ook een lekke band gehad. De andere harde banden die meer dan 30 ronden waren gebruikt, vertoonden geen enkele aanwijzingen van mogelijke problemen.”

Lees ook: In beeld: Bittere teleurstelling bij Max Verstappen na klapband in Bakoe

De te onderzoeken banden worden naar Milaan verscheept voor verder onderzoek voordat Pirelli verdere stappen zet. Isola: “Het is onmogelijk om banden te maken die tegen brokstukken bestand zijn, als het al brokstukken zijn geweest vandaag. Als dat niet zo blijkt te zijn, moeten we na gaan denken over hoe nu verder. Maar ik snap dat er zorgen leven onder de coureurs over crashes bij zulke snelheden, ik ben er ook bezorgd over.”

“Maar ik denk echt dat het stukjes carbon moeten zijn geweest. We moeten eerst al het andere kunnen uitsluiten want zoals Max ook zegt, dit mag niet gebeuren.”