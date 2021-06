Toto Wolff verwijt Lewis Hamilton niets nadat de Brit bij de herstart in Bakoe rechtdoor schoot, buiten de punten finishte en zo de kans liet liggen om terug aan de leiding in het kampioenschap te komen. Volgens de Mercedes-teambaas maakte Hamilton bij het incident zelfs ‘geen fout’. “Lewis raakte een schakelaar waardoor zijn rembalans veranderde.”

Voor de camera van Sky Sports vertelt Toto Wolff dat een aanpassing aan de rembalans ervoor zorgde dat Hamilton bij de herstart in Bakoe rechtdoor schoot. “Het kan geen fout genoemd worden”, stelt de Mercedes-teambaas. “Toen Sergio (Pérez, red.) van richting veranderde, raakte Lewis een schakelaar waardoor de rembalans veranderde. Daardoor kreeg hij zijn auto niet gestopt. Ik denk niet dat de temperatuur van de remmen het probleem was. Het was een… vingerprobleem, laat ik het zo noemen”, vertelt de Oostenrijker.

Dankzij de overwinning van Pérez breidt Red Bull haar voorsprong in het constructeurskampioenschap uit. Dat kwam voor Wolff niet echt als een verrassing. “Net als in Monaco hadden we hier geen competitieve auto. We krijgen de banden niet in het juiste window.”

“Het is geen verrassing dat deze auto plots twee races niet weet te winnen”, vervolgt de Mercedes-teambaas, die uitlegt wat de zwakke plek van de Mercedes W12 is. “We weten dat we problemen hebben in sommigen soorten bochten, daar zijn we ons van bewust. Op het rechte stuk was de auto goed, maar het bochtige gedeelte was een ramp”, aldus Wolff.

Hoe zullen Wolff en Hamilton het moeilijke weekend in Bakoe verwerken, wordt de Oostenrijker gevraagd. “We zitten straks meer dan vier uur in het vliegtuig, dan drinken we misschien wel wat”, vertelt Wolff, die nogmaals benadrukt dat Hamilton geen schuld treft bij mislukte herstart. “Hij maakte geen fouten, dat is hetgeen jullie moeten onthouden van deze race. Ik twijfel er niet aan dat we in Frankrijk zullen terugslaan. We zijn boos, en we zullen die woede omzetten in een sterke prestatie in Frankrijk”, aldus de Mercedes-teambaas.

