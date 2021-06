Lewis Hamilton kreeg in Azerbeidzjan dé kans om de leiding in het kampioenschap over te nemen. De Brit zag raceleider Max Verstappen crashen en mocht bij de herstart als tweede vertrekken. Hij zag zijn kans schoon om Sergio Pérez in te halen, maar het ging volledig fout waardoor hij buiten de punten viel. Uiteindelijk blijkt een verkeerde instelling voor de remmen ervoor gezorgd te hebben dat de zevenvoudig wereldkampioen de eerste bocht volledig miste.

Hamilton heeft een bliksemstart en lijkt de leiding van Sergio Pérez over te nemen, maar vergaloppeert zich volledig in de eerste bocht en schiet rechtdoor. In plaats van eerste of tweede sluit hij aan als vijftiende en een-na-laatste. “Het spijt me zo, jongens”, roept Hamilton richting de pitmuur. “Maak je niet druk, maak je niet druk”, reageert engineer Peter Bonnington. “We zien wat hogere temperaturen, dus je moet meer liften”, vervolgt ‘Bono’.

Foto: Motorsport Images

Hamilton neemt vervolgens geen enkel risico meer en gaat ook niet voorbij aan Mazepin, die direct voor hem rijdt. Hij doet het dusdanig rustig aan, dat hij een groot gat naar de Rus laat schieten. Na 51 ronden, waarvan twee sprintrondes, komt hij als vijftiende over de streep en verlaat Azerbeidzjan, net als Max Verstappen, puntloos.

Met twee handen losjes op het stuur zegt de lichaamstaal van de zevenvoudig wereldkampioen genoeg. Ook het opvallend langzame tempo waarmee hij naar de pits sjokt spreekt boekdelen. “Oké Lewis, je hebt het geweldig gedaan dit weekend”, probeert Bonnington zijn coureur nog op te beuren. “We hebben veel positieve dingen eruit gehaald. We zijn uiteraard teleurgesteld, maar we zullen terugslaan.”

Het blijft van Hamiltons kant een lange tijd stil. Hij blijft bovendien een lange tijd in zijn Mercedes zitten in de pitstraat. Ruim een minuut vliegt voorbij. Een minuut waarin hij even tot rust moet komen en beseffen wat er is gebeurd. Uiteindelijk wordt die stilte dan doorbroken, nadat hij opdracht krijgt om de motor uit te schakelen. “Had ik de magic aan?”, vraagt hij. Hij doelt daarmee op een instelling van Mercedes, waarbij de remmen in de opwarmronde of achter de safety car worden opgewarmd. “Ik zweer dat ik deze had aangezet”, aldus de beduusde Hamilton. “Ja, maar het schoot weer aan bij het opschakelen”, legt Bonnington uit. Hij zou hierdoor dus te warme remmen hebben gehad waardoor hij de eerste bocht volledig miste. “We zullen er later over praten”, besluit de engineer, die de zevenvoudig wereldkampioen nog een tijdje in de Mercedes ziet zitten.

Voor de camera van Ziggo Sport sprak Hamilton van een ‘nederig makende ervaring’. “Ik weet niet precies wat er gebeurde. Helaas was vandaag een nederig makende ervaring. Ik bied mijn excuses aan het team aan. We zullen de koppen bij elkaar steken en terugkomen”, aldus de Brit.