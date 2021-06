Dramatiek in Bakoe. Met nog vijf ronden te gaan is Max Verstappen met een stevige klapper uitgevallen tijdens de Azerbeidzjaanse GP. De Nederlander, hij leidde de race comfortabel, werd uitgeschakeld door een klapband met dik 300 km/uur.

Er was weinig aan de hand voor Verstappen. Hij had de leiding stevig in handen en net de snelste raceronde gereden. Hij leek hard op weg de GP van Azerbeidzjan te winnen, maar op het rechte stuk klapte plots zijn linker achterband. Met een snelheid van boven de 300 kilometer per uur schoot Verstappen de muur in. Hij stapte ongedeerd uit de RB16B.

(Photo by Steven Tee / LAT Images)

Eerder in de race overkwam hetzelfde Lance Stroll. Ook een van zijn banden begaf het plotseling op het rechte stuk. De banden van de Canadees waren dertig ronden oud, vier ronden jonger dan die van Verstappen. Red Bull geeft zelf aan via data geen waarschuwing te hebben kunnen ontdekken voor de klapband. Vanwege het vergelijkbare incident van Stroll is de race gestopt, zodat alle teams veilig hun banden kunnen wisselen.

